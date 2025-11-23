Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

CANTABRIA

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

El pasado jueves, en una de sus incursiones, mataron seis ovejas, las últimas del rebaño de José Manuel.

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

En apenas tres años, José Manuel ha perdido todo su rebaño de ovejas por los ataques de lobos. Las últimas murieron bajo sus fauces el pasado jueves. Jesús Herrero, presidente de la Junta Municipal de Carrejo y Santibáñez, nos explica que esa noche el ganadero no las cerró como estaba habituado a hacer todos los días y los lobos acabaron con ellas. Las huellas indicaban que tras la matanza había una manada. En concreto, dos lobos adultos y varias crías.

En los alrededores de Cabezón de la Sal se suceden los ataques. Los ganaderos creen que se han instalado en la sierra del Escudo. Un lugar donde, hasta hace unos años, pastaban las ovejas y las cabras. Su presencia está haciendo que desaparezcan todos los rebaños de la zona. Jesús nos explica que ya no puede haber ganadería extensiva. "No pueden ir a la sierra a pastar porque es muerte segura", recalca.

Manuel Quintana, ganadero de vacas tudancas, nos informa que hace quince días, en Udías, un lobo atacó y mató a una oveja. Sienten impotencia. Cada animal muerto, para los ganaderos, es un duro golpe. "Con lo que te dan no da para pagar el gasto de un animal. Además, te estás esforzando, comprando un toro, para mejorar genéticamente el ganado y que te mate un lobo las terneras es un desastre", concluye.

Además, cada vez los lobos se acercan más a zonas pobladas. Jesús nos muestra caminando por Santibáñez cómo pasaron en una ocasión junto a un parque infantil. Asegura que eso demuestra un importante cambio en la conducta de estos carnívoros. Manuel añade que se sienten intranquilos porque nunca se sabe dónde va a aparecer. “Está matando y atacando al lado de las casas”, subraya.

Piden que se tomen medidas. Jesús resalta que no buscan su extinción, solo un mayor control. La amenaza del lobo pone en peligro su trabajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Faltan 700.000 hogares en España: la escasez de vivienda es una amenaza para el crecimiento de la economía

Grúas de construcción de vivienda

Publicidad

Economía

Los vecinos de San Sebastián se quejan de las autocaravanas

Vivir en autocaravana: una opción cada vez más asequible y extendida

Compras en Navidad

El truco para hacer las mejores compras en Black Friday: "Lo recomendable es seguir la norma de las 48 horas"

La jubilación de los "boomers" abre una brecha en el mercado laboral

La jubilación de los "boomers" abre una brecha en el mercado laboral

Grúas de construcción de vivienda
Vivienda

Faltan 700.000 hogares en España: la escasez de vivienda es una amenaza para el crecimiento de la economía

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal
CANTABRIA

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

Smart Housing: el alquiler con opción a compra que permite a los jóvenes evitar el obstáculo de la entrada
ACCESO A VIVIENDA

Smart Housing: el alquiler con opción a compra que permite a los jóvenes evitar el obstáculo de la entrada

Con solo un 15% de menores de 30 años emancipados y unas entradas cada vez más inalcanzables, el modelo Smart Housing se abre paso como alternativa para quienes quieren comprar vivienda pero no pueden asumir el 20% inicial.

Una lavadora con ropa dentro
Subvenciones

Cómo conseguir ayudas de hasta de 300 euros para renovar tus electrodomésticos si vives en Madrid

Esta campaña pretende renovar alrededor de 15.000 electrodomésticos y generar un beneficio al medioambiente.

Setas

Castilla-La Mancha se convierte en la nueva potencia europea en cultivo de setas

Avión de Iberia

Iberia sufre un ciberataque que compromete datos personales de sus clientes

Imagen de una hucha con euros

Los gastos vampiro, fantasma y hormiga sabotean tus finanzas sin que lo notes

Publicidad