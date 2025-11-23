Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

En apenas tres años, José Manuel ha perdido todo su rebaño de ovejas por los ataques de lobos. Las últimas murieron bajo sus fauces el pasado jueves. Jesús Herrero, presidente de la Junta Municipal de Carrejo y Santibáñez, nos explica que esa noche el ganadero no las cerró como estaba habituado a hacer todos los días y los lobos acabaron con ellas. Las huellas indicaban que tras la matanza había una manada. En concreto, dos lobos adultos y varias crías.

En los alrededores de Cabezón de la Sal se suceden los ataques. Los ganaderos creen que se han instalado en la sierra del Escudo. Un lugar donde, hasta hace unos años, pastaban las ovejas y las cabras. Su presencia está haciendo que desaparezcan todos los rebaños de la zona. Jesús nos explica que ya no puede haber ganadería extensiva. "No pueden ir a la sierra a pastar porque es muerte segura", recalca.

Manuel Quintana, ganadero de vacas tudancas, nos informa que hace quince días, en Udías, un lobo atacó y mató a una oveja. Sienten impotencia. Cada animal muerto, para los ganaderos, es un duro golpe. "Con lo que te dan no da para pagar el gasto de un animal. Además, te estás esforzando, comprando un toro, para mejorar genéticamente el ganado y que te mate un lobo las terneras es un desastre", concluye.

Además, cada vez los lobos se acercan más a zonas pobladas. Jesús nos muestra caminando por Santibáñez cómo pasaron en una ocasión junto a un parque infantil. Asegura que eso demuestra un importante cambio en la conducta de estos carnívoros. Manuel añade que se sienten intranquilos porque nunca se sabe dónde va a aparecer. “Está matando y atacando al lado de las casas”, subraya.

Piden que se tomen medidas. Jesús resalta que no buscan su extinción, solo un mayor control. La amenaza del lobo pone en peligro su trabajo.

