Blanco: "Todos podrán volar estas Navidades"

El caos aéreo provocado por las diferencias entre controladores y AENA, ya casi extinguido en los aeropuertos españoles, se ha puesto de nuevo sobre la mesa. El ministro de Fomento, José Blanco, ha hablado sobre este tema en Espejo Público. Blanco ha garantizado a los españoles que "el Gobierno actuará con determinación para que todos puedan volar sin problemas estas Navidades, una fecha más sensible aún que el puente de la Constitución, ya que a finales de diciembre también recibiremos turistas de fuera de España y la marca 'España' se podría ver más afectada".



A pesar de esta garantía, el ministro no ha asegurado que el estado de alarma vaya a alargarse durante más tiempo que los quince días previstos. "Habrá que hacer una evaluación sobre si alargar o no el estado de alarma, simplemente estamos trabajando en garantizar el tráfico aéreo", ha asegurado Blanco.

Sanciones

De momento, se han abierto 440 expedientes a controladores aéreos. Hay dos procesos abiertos, uno de la Fiscalía y otro por parte de Aena. Blanco ha asegurado en este sentido que "todas las conductas serán sancionadas. Es el deber del Gobierno y lo que la ciudadanía reclama, así que es lo que se hará".

Además, el ministro de Fomento ha prometido que "no va a quedar impune ninguna conducta que ha vulnerado la ley, aunque cada conducta tendrá una sanción diferente, en algunos casos será laboral y en otros caos irá más allá".



Consecuencias económicas del caos

"Se ha hablado desde 400 millones hasta 1000 millones, cosas desproporcionadas", asegura Blanco, que recuerda que la crisis de las cenizas volcánicas procedentes de Islandia afectaron a más de un millón de personas, mientras que los provocados en esta crisis en los cielos los afectados han sido menos de la mitad.

Otra de las consecuencias de esta crisis es la formación de nuevos controladores. El ministro de Fomento ha asegurado que "se han convocado 300 nuevas plazas de controladores" tras este caos.

La opinión de Estados Unidos filtrada por Wikileaks

El ministro ha comentado las declaraciones del embajador de Estados Unidos en España filtrados por Wikileaks ."Me ha sorprendido, no tenía la sensación de no mirar a los ojos a la gente", asegura José Blanco.

Wikileaks filtraba las declaraciones del embajador Eduardo Aguirre, que opina sobre José Blanco que "no es un hombre de fiar porque no mira a los ojos". Blanco ha afirmado: "Eso es lo que opina de mi el embajador. Yo no voy a decir lo que opino de él".