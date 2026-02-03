Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las incidencias en la red ferroviaria paralizan el tráfico de mercancías y ponen en jaque la producción de muchas empresas

Miles de toneladas de mercancías se acumulan en el puerto de Barcelona. Una empresa de Martorell, con más de 300 trabajadores, está a punto de detener su producción por la falta de material.

Puerto de Barcelona

Miles de toneladas de mercancías se acumulan en el puerto de Barcelona | Antena 3 Noticias

Cintia Martí
Publicado:

La crisis en la red de Rodalies está afectando no solo a los pasajeros, sino también al tráfico de mercancías. El motivo se debe, principalmente, al cierre a la circulación de dos puntos clave para su funcionamiento. Se trata, por un lado, del tramo de Gélida, donde hace dos semanas se produjo el descarrilamiento de un tren de la R4 y, por otro, del túnel de Rubí, también de la R4, por un desprendimiento en el que los operarios siguen trabajando.

Un bloqueo en la circulación que se alarga ya casi dos semanas, aunque desde Adif apuntan a que se podrá retomar el paso de trenes por ambos tramos entre el 5 y 9 de febrero. Mientras, las mercancías que están llegando al puerto de Barcelona están paralizadas allí. El túnel de Rubí, que conecta el puerto catalán con Europa, sigue cerrado, mientras que el tramo de Gelida, que conecta con el sur de la península, funciona solo al 25% de su capacidad.

Debido a esta situación, algunas empresas están realizando los desplazamientos por carretera, aunque el proceso es más lento y costoso. En algunos casos, por la naturaleza de los productos, solo se pueden transportar en tren. Es el caso de Inovyn, una empresa de más de 300 trabajadores, ubicada en Martorell, que se dedica a la producción de material químico prioritario.

A sus instalaciones deberían llegar semanalmente dos trenes con materia prima. Sin embargo, desde hace 10 días no ha llegado ninguno. Hasta el momento están trabajando con el material que tenían en stock y ya han iniciado un proceso de parada progresivo de la producción.

Según explica Raúl Martínez, delegado sindical de CCOO y miembro del comité de empresa, este proceso de parada puede alargarse durante días, debido a la magnitud de la empresa y a los productos peligrosos con los que trabajan. Martínez asegura que si no reciben la materia prima, se puede llegar a paralizar la producción de la empresa en su totalidad, poniendo en el aire el futuro de los 310 empleados.

