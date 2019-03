El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha asegurado en el Congreso que, aunque la reforma laboral aprobada por el Gobierno introduce "avances" en término de la flexibilidad interna y salarial, ve "limitado su alcance y eficacia" al deja fuera la revisión del sistema de negociación colectiva.



Asimismo, ha señalado que es "más cuestionable" que se impongan nuevos límites a la temporalidad cuando "no se me mejora suficientemente" la contratación indefinida.



"En las condiciones actuales, con más de cuatro millones y medio de parados, es crucial mantener todas las oportunidades de creación de empleo y no perjudicarlas lo más mínimo", advirtió el gobernador durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja para presentar el Informe Anual de 2009 del Banco de España.



Fernández Ordóñez reclamó a los grupos que la tramitación parlamentaria debe aprovecharse para introducir una "mayor claridad" en la redacción de medidas de fomento de la contratación indefinida que evite "interpretaciones restrictivas" y suponga un impulso efectivo.



"ANIMA" AL PACTO DE TOLEDO



El gobernador se refirió también a la necesidad de reformar las pensiones, que a su juicio no supondrá una mejora significativa de las cifras de déficit publico, pero tendrá una "influencia poderosa" en la recuperación de la confianza. Por ello "animó" a que esa discusión el marco del pacto de Toledo tenga lugar con la "máxima celeridad posible y el mayor grado de consenso político".



Aunque no entró a detallar su propuestas, si deslizó que lo "óptimo" sería elevar al edad de jubilación, el mínimo de numero de años necesarios para acceder a la prestación y revisar el periodo de cálculo de la pensión.