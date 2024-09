Atresmedia lidera por 16º mes consecutivo y vuelve a coronarse en agosto como líder de audiencia

Una vez más, Atresmedia se corona en agosto como líder de audiencia y suma 16 meses de liderazgo consecutivos. Vuelve a ser el grupo preferido por los espectadores con un 24,5% y repite como líder.

Antena 3, cadena privada líder

Antena 3 (11,1%) ha protagonizado las audiencias de agosto tras alcanzar el liderazgo absoluto entre las cadenas de televisión, tras su espectacular remontada frente a la cadena pública, que contaba con la emisión de diferentes eventos deportivos, entre ellos, los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, Antena 3 aumenta la ventaja con su inmediato competidor a +2,5 puntos y vuelve a ser la cadena privada por la que más gente pasa cada día, con más de 8,9 millones de espectadores únicos. A su vez, la cadena es la que que concentra las emisiones no deportivas más vistas con Antena 3 Noticias a la cabeza.

En agosto, Antena 3 consigue nuevamente los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión. Líder absoluta en Sobremesa con un 15,6% de cuota, la cadena de Atresmedia también lidera la Mañana L-V sobre su competidor (12,0% vs 10,6%), la Tarde (10,4% vs 9,6%) y el Prime Time (10,6% vs 8,1%), donde además es la cadena líder de L-V (11,3%)

Los informativos más vistos

Antena 3 Noticias encadena 56 meses de liderazgo ininterrumpido y como los informativos más vistos, con una media del 16,7% de cuota y 1.369.000 espectadores.

A su vez, logra de nuevo una rotunda distancia de +6,8 puntos con su competidor.

Atresmedia vuelve a liderar

laSexta es la 3ª cadena privada más vista y vuelve a ser líder sobre su competidor durante 38 meses consecutivos, imponiéndose en todas las franjas de la mañana a la tarde.

Por su parte, Nova ha logrado un notable subida respecto a julio, reforzando su posición como la cadena femenina líder, logrando su mejor mes desde abril de 2022 y superando otro mes a su competidora.

Neox también ha crecido frente al mes anterior y ha vuelto a lograr sus registros más destacados en Target Comercial y entre los espectadores de 35 a 44 años.

Mega ha subido y ha vuelto a destacar en hombres y en Target Comercial. La cadena ha crecido gracias al regreso de 'El Chiringuito de jugones'.

Finalmente, Atreseries ha firmado el mejor agosto de su historia y continúa como la cadena de nueva creación líder.

