Juanma Moreno anuncia que facilitará el acceso a la vivienda para casi 200.000 familias: "No hacemos promesas vacías"

El Ejecutivo andaluz ha reivindicado el papel de la comunidad en el conjunto de España y ha defendido su evolución en los últimos años. Según ha expuesto, Andalucía ha pasado a ocupar una posición central dentro de los objetivos comunes, alejándose de su consideración como territorio periférico en el ámbito político y económico.

La legislatura, que concluye el 17 de mayo, cierra un ciclo de cuatro años en el que se han aprobado cuatro presupuestos autonómicos. Desde el Gobierno se subraya el cumplimiento del programa electoral en un porcentaje cercano al 90 %, junto a un escenario de estabilidad institucional.

Uno de los ejes principales del balance se sitúa en el empleo. El Ejecutivo recuerda que en 2018 se planteó la creación de hasta 600.000 puestos de trabajo, una previsión que entonces fue cuestionaday de "burla". En la actualidad, sostiene que la cifra se aproxima, con alrededor de 540.000 empleos generados en ese periodo.

Asimismo, destaca que Andalucía lidera la reducción del desempleo en el último año, por delante de otras comunidades como Madrid o Cataluña. La comunidad acumula varios ejercicios con descenso interanual del paro y ha alcanzado un récord de afiliación a la Seguridad Social. También se apunta a un cambio en la estructura laboral, con un número de trabajadores autónomos superior al de personas desempleadas.

Vivienda y medidas previstas

En materia de vivienda, el Gobierno andaluz reconoce este ámbito como uno de los principales retos sociales. Ante las dificultades de acceso, especialmente entre los jóvenes, plantea un conjunto de medidas para la próxima legislatura.

Entre los objetivos anunciados, se incluye facilitar el acceso a la vivienda a cerca de 200.000 familias en cuatro años. Para ello, se prevé la construcción de 20.012 viviendas asequibles, así como actuaciones de rehabilitación y regeneración que alcanzarán a más de 21.900 hogares. Además, se impulsarán iniciativas para favorecer el alquiler a decenas de miles de personas.

Una de las líneas de actuación contempla la transformación de antiguos polígonos industriales en desuso en nuevos espacios residenciales, mediante acuerdos con ayuntamientos y procesos de regeneración urbana.

Cambio de modelo económico

El balance también pone el foco en la evolución del modelo productivo. El Ejecutivo señala un mayor peso del sector industrial, que habría contribuido de forma relevante al crecimiento del producto interior bruto regional entre 2019 y 2025.

Junto a ello, se destacan cambios en sectores tradicionales como el turismo y la agricultura, con una apuesta por la diversificación y la transformación productiva. El Gobierno sostiene que estos avances responden a una estrategia basada en reformas continuadas y adaptación a nuevas demandas.

Sobre las elecciones

En respuesta a las preguntas sobre las encuestas, Juanma Moreno ha pedido cautela ante unos sondeos que, según ha señalado, no garantizan resultados definitivos. El dirigente ha advertido que el comportamiento del electorado puede variar y ha insistido en que "no hay nada ganado". Aunque ha asegurado que el Partido Popular será la fuerza más votada, ha matizado que la mayoría absoluta dependerá de un margen estrecho de votos. En este sentido, ha subrayado la importancia de la participación para evitar una "abstención blanda" que pueda alterar el resultado final.

Sobre la posibilidad de pactos, Moreno ha defendido su perfil dialogante, aunque ha mostrado su preferencia por gobernar en solitario. Ha reconocido que mantiene interlocución con todas las fuerzas políticas, pero ha marcado distancias con Vox, al considerar que existe una diferencia en planteamientos y preparación para asumir responsabilidades de gobierno. En cualquier caso, ha señalado que la decisión dependerá del resultado electoral y del reparto de escaños.

En relación con la sanidad, el presidente andaluz ha rechazado las críticas de la oposición y ha defendido la gestión de su Ejecutivo. Ha afirmado que su modelo se basa en la transparencia de los datos y ha contrapuesto esta política a etapas anteriores. Asimismo, ha negado que exista un proceso de privatización, al tiempo que ha recordado que el recurso a conciertos con la sanidad privada ya se producía en gobiernos anteriores, específicamente con María Jesús Montero: "Ella llegó al 5% ella como consejera, por lo tanto si ella lo lleva esos términos de privatización, yo estaría desprivatizando la sanidad pública en beneficio de todos".

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