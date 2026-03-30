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Huelga Semana Santa

Arranca la huelga de personal de tierra en 12 aeropuertos españoles que afectará a más de un millón de viajeros

La huelga del personal de tierra afectará esta Semana Santa a 12 aeropuertos españoles. Se esperan retrasos y complicaciones para los viajeros.

Imagen de las colas en los aeropuertos por el apagón informático de CrowdStike

La huelga en aeropuertos pone en jaque la Semana Santa | EFE

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Laura Simón
Publicado:

Un total de 12 aeropuertos españoles se verán afectados a partir de este lunes por la huelga indefinida convocada por los sindicatos de varias empresas de personal de tierra.

Las compañías han solicitado al Ministerio, como autoridad competente, el establecimiento de los servicios mínimos. La huelga afecta a un total de 5.578 trabajadores en los aeropuertos de Barcelona- El Prat, Madrid- Barajas, Ibiza, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Bilbao, Lanzarote, Alicante, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga.

Los parones serán de 5.00 a 7.00 de la mañana, de 11.00 a 17.00 de la tarde, y de 22.00 a 0.00 de la noche. Si no se llega a un acuerdo las protestas se repetirán el miércoles y el viernes de esta semana de Semana Santa, uno de los periodos vacacionales en los que se producen más desplazamientos.

Más de 1,34 millones de viajeros se verán afectados

Atendiendo a los factores de ocupación previstos para estos meses, teniendo en cuenta el aumento de demanda propio de Semana Santa, se podrían ver afectados más de 1,34 millones de pasajeros de los aeropuertos donde se producirán los paros.

Los trabajadores de asistencia en tierra y de facturación de los aeropuertos reclaman mejoras salariales y lo hacen con paros intermitentes en diferentes franjas horarias. Si no hay un acuerdo los sindicatos aseguran que seguirán con la huelga los fines de semana hasta finales de año.

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