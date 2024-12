Arranca diciembre y muchos hogares ya tienen pescado y marisco en sus congeladores: "Nos ahorramos un buen dinero"

Hoy la Praza de Abastos de Santiago de Compostela está especialmente llena, más que muchos otros fines de semana, pero especialmente dos de sus pasillos: los de las pescaderías. La centolla aquí está a 38 euros el kilo y son muchos los que salen cargando algún que otro kilo de este producto tan demandado como delicioso. Montse Brea y Darwin Núñez, ambos pescaderos en la plaza, confirman que el precio de la centolla llegará o rebasará los 50 euros a medida que se vayan acercando las festividades navideñas. Lo mismo pasa con los pescados clásicos para estas fiestas: la lubina, que en estos momentos tiene un precio de 27 euros el kilo, podrá incrementar su valor hasta en más de diez euros, sobrepasando los 37 incluso.

Así, son muchos los compostelanos que se acercan ya a las plazas y mercados a hacerse con estos productos a unos precios todavía no muy altos. "Yo los camarones ya los tengo en la nevera", cuenta Doroti, asidua del mercado compostelano, que aclara que lo hace para ahorrarse una buena cantidad de dinero. De hecho, ya lo ha hecho otros años: "El año pasado congelé centolla y salió bárbara, riquísima igual”. Otro comprador dice que, haciendo esta práctica, se ahorra “tranquilamente entre 40 y 50 euros”.

Como para todo, esto va también de gustos, no solo qué marisco o pescado, sino también cuándo comprarlo. Otra compradora de la plaza de abastos compostelana comenta que prefiere esperar hasta el último día para comprar el pescado y el marisco: "Prefiero comerlo fresco, si lo congelo luego coge mucho hielo y va perdiendo sabor". Pero el precio a pagar, claro, es muy alto, algo que no todo el mundo está dispuesto a asumir. De hecho, incluso hay quien ni se plantea comprarlo: "Ya no como el marisco en Navidad porque está muy caro, prefiero comprarlo cuando está más barato y comerlo en ese momento, en octubre, por ejemplo". Ni congelado, ni fresco, directamente hay quien se ha pasado a celebrar las navidades con productos cárnicos para ahorrar un poco más y comen el marisco y el pescado de temporada el resto del año. Así, se dan todo tipo de decisiones y estrategias para poder disfrutar de las celebraciones sin que el bolsillo se resienta demasiado, pero con unos productos de calidad y ricos.

Este año, como en casi todos los demás, triunfan los clásicos en Galicia: la centolla, el buey de mar, el curuxo, el besugo, la lubina o los camarones. Para quien decida adelantarse y llenar sus congeladores con los productos para Navidad a un mejor precio, Montse Brea explica cuáles aguantan mejor el paso de los días en el refrigerador: “La centolla espectacular, la vieira espectacular, la zamburiña también bastante bien”.

En general, en la plaza, los que regentan pescaderías recomiendan comprarlo ya y congelarlo, sea cual sea el producto, ya que la pérdida del sabor es ínfima, aguantando perfectamente todos los tipos de marisco y pescado; pero el ahorro es, sin embargo, bastante notorio.

