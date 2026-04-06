Becas MEC 2026-2027: cómo solicitarlas, cuantías, requisitos y plazos

Las Becas MEC son una de las ayudas al estudio más importantes de España debido a su cuantía. Para el curso 2026‑2027, el Ministerio de Educación ha actualizado algunos requisitos teniendo en cuenta casos de emancipación previa, umbrales de renta y patrimonio familiar, así como la unidad familiar real.

Todo ello está recogido en el BOE (Boletín Oficial del Estado) del 12 de marzo de 2026 donde también vienen detallados plazos y presupuestos.

Plazos: desde el 7 de abril hasta el 18 de mayo de 2026.

¿Cómo solicitar las Becas MEC?

Las becas del Ministerio de Educación pueden solicitarlas un gran número de estudiantes perteneciente a varios niveles educativos que cumplan los requisitos académicos y económicos:

Bachillerato

FP de Grado Básico, Medio y Superior

Enseñanzas Artísticas Profesionales y Superiores

Enseñanzas Deportivas

Estudios Religiosos Superiores

Escuelas Oficiales de Idiomas

Cursos de acceso a FP y universidad

Grados y Másteres universitarios (incluidos centros de Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional)

El proceso de solicitud se realiza de forma online a través de la Sede Electrónica del Ministerio. Para ello es necesario acceder con Cl@ve o DNI electrónico o similar y completar el formulario con los datos personales y académicos, revisando que la información económica familiar esté correcta. Una vez presentada, el estudiante puede hacer seguimiento del estado de su beca desde la misma plataforma.

Requisitos para acceder a las Becas MEC 2026‑2027

Según el Real Decreto 179/2026, las becas MEC se otorgan en función de requisitos académicos y económicos.

A nivel académico, los estudiantes deben estar matriculados en las titulaciones oficiales para las que quieren recibir la ayuda y, dependiendo de cada titulación, han de superar un porcentaje mínimo de créditos o asignaturas del curso anterior, deben alcanzar una media mínima y tienen que matricularse en el número de créditos exigido en cada caso.

Estos requisitos pueden presentar excepciones en estudiantes con discapacidad, víctimas de violencia de género y otras situaciones especiales.

En cuanto a los requisitos económicos, el BOE establece 3 umbrales de renta y patrimonio familiar que determinan el acceso a las distintas cuantías de la beca.

Para recibir las ayudas más altas es necesario no superar el primer umbral, mientras que los dos umbrales siguientes permiten acceder a ayudas parciales.

Además, se tienen en cuenta factores como bienes inmuebles, actividades económicas o rendimientos patrimoniales. El cumplimiento simultáneo de los requisitos académicos y económicos es imprescindible para que la solicitud sea aprobada.

Cuantías principales de las becas

El presupuesto de las Becas MEC se divide entre enseñanzas universitarias y no universitarias. En función de esa distribución la cuantía de las ayudas sera diferente:

Para enseñanzas no universitarias (Bachillerato, FP, EEOOII, etc.):

Beca ligada a la renta: 1.700 €

Beca de residencia: 2.700 €

Beca básica: 300 € (350 € en FP Básica)

Excelencia académica: 50 -125 €

Cuantía variable: mínimo 60 €

Para enseñanzas universitarias y artísticas superiores

Renta: 1.700 €

Residencia: 2.700 €

Excelencia: 50 -125 €

Cuantía variable: mínimo 60 €

Beca de matrícula: cubre el precio público de los créditos matriculados por primera vez

Además, se establecen coeficientes correctores para calcular la nota media en titulaciones exigentes (ingenierías, ciencias, salud).

Principales novedades del curso 2026‑2027

El decreto consolida reformas de años anteriores e introduce mejoras importantes:

Facilidades para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial (48–59 créditos) , que ahora podrán recibir parte de la beca de renta y residencia.

, que ahora podrán recibir parte de la beca de renta y residencia. Actualización de los umbrales de patrimonio , en función de la evolución del mercado inmobiliario y a la situación económica actual, para evitar que familias con rentas bajas queden excluidas por incrementos de valor catastral o patrimonial no vinculados a ingresos reales. Además, se ha ajustado la valoración de inmuebles adicionales, actividades económicas o rendimientos del capital.

, en función de la evolución del mercado inmobiliario y a la situación económica actual, para evitar que familias con rentas bajas queden excluidas por incrementos de valor catastral o patrimonial no vinculados a ingresos reales. Además, se ha ajustado la valoración de inmuebles adicionales, actividades económicas o rendimientos del capital. Facilidades para estudiantes con discapacidad del 25% al 64%, permitiendo reducir carga lectiva sin perder derecho a beca.

Las Becas MEC 2026‑2027 son una ayuda real para muchos estudiantes españoles. Con las nuevas cuantías y el ajuste realizado en los requisitos, se facilita el estudio a muchos jóvenes mejorando las opciones de su futuro laboral.

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