Adiós a los pequeños botes de productos de aseo en los hoteles

Los envases de monodosis, de un solo uso, tendrán que ser sustituidos por otros en formato de gran tamaño, dispensadores fijados a la pared que se van rellenando de producto.

Se trata de una normativa europea para evitar que estos plásticos desechados, que se generan en gran cantidad en los establecimientos hoteleros, vayan a parar al Medio Ambiente. Es el nuevo Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases, conocido como PPWR, una herramienta para recortar de forma drástica la cantidad de residuos que generamos cada día y acabar con los plásticos. La normativa empieza a aplicarse a partir de agosto de este año de manera gradual y el 1 de enero de 2030 ya no puede haber envases pequeños de plástico para los productos de aseo e higiene en los hoteles.

Hemos visitado el hotel Barceló Santa Cru. En una de las habitaciones, su jefe de ventas, Sigvald Karlsen, nos cuenta que ellos poco a poco desde hace tiempo han ido sustituyendo todos los productos. Hay dispensadores en la ducha y en el lavabo.

Además, el resto de artículos, como peines, cepillo de dientes o pañuelos, van también en envases de cartón, sin plásticos.

"Es algo más costoso, porque además depende de los proveedores", dice Sigvald. "Pero hay que adaptase por el bien de nuestro entorno y el cuidado del Medio Ambiente".

Muchos de estos botitos alegraban las estancias de muchos huéspedes, pero dentro de poco, con monodosis o sin ellos, seguro que nada va a impedir que disfrutemos del hotel y de nuestras vacaciones.

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