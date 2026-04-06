Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Mediambiente

Adiós a los pequeños botes de productos de aseo en los hoteles

Los usamos en el hotel y muchas veces nos los llevamos en la maleta de recuerdo o para otra ocasión. Son los pequeños botes de champú, gel, cremas… que encontramos en el baño del hotel. Pero a partir de este verano tendrán que ir desapareciendo.

Una habitación de hotel

Adiós a los pequeños botes de productos de aseo en los hoteles | Istock

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Los envases de monodosis, de un solo uso, tendrán que ser sustituidos por otros en formato de gran tamaño, dispensadores fijados a la pared que se van rellenando de producto.

Se trata de una normativa europea para evitar que estos plásticos desechados, que se generan en gran cantidad en los establecimientos hoteleros, vayan a parar al Medio Ambiente. Es el nuevo Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases, conocido como PPWR, una herramienta para recortar de forma drástica la cantidad de residuos que generamos cada día y acabar con los plásticos. La normativa empieza a aplicarse a partir de agosto de este año de manera gradual y el 1 de enero de 2030 ya no puede haber envases pequeños de plástico para los productos de aseo e higiene en los hoteles.

Hemos visitado el hotel Barceló Santa Cru. En una de las habitaciones, su jefe de ventas, Sigvald Karlsen, nos cuenta que ellos poco a poco desde hace tiempo han ido sustituyendo todos los productos. Hay dispensadores en la ducha y en el lavabo.

Además, el resto de artículos, como peines, cepillo de dientes o pañuelos, van también en envases de cartón, sin plásticos.

"Es algo más costoso, porque además depende de los proveedores", dice Sigvald. "Pero hay que adaptase por el bien de nuestro entorno y el cuidado del Medio Ambiente".

Muchos de estos botitos alegraban las estancias de muchos huéspedes, pero dentro de poco, con monodosis o sin ellos, seguro que nada va a impedir que disfrutemos del hotel y de nuestras vacaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La subida del precio de todos sus ingredientes dispara el coste de la elaboración de las torrijas: ¿cuánto cuesta hacerlas?

Imagen de archivo de torrijas

Publicidad

Economía

Una habitación de hotel

Adiós a los pequeños botes de productos de aseo en los hoteles

Precio carburante

El petróleo supera los 110 dólares, ¿afectará al precio de los carburantes?

Becas MEC

Becas MEC 2026-2027: cómo solicitarlas, cuantías, requisitos y plazos

Declaración de la Renta
Declaración

Comienza la Renta 2025: cómo consultar los datos fiscales la sede de la AEAT

Antena3 Noticias
Cuerpo

Carlos Cuerpo asegura que "hay un compromiso del presidente del Gobierno en presentar los Presupuestos"

Cursos del SEPE gratis y online
Formación

Cursos sepe gratis y online abril de 2026

La formación gratuita y online del SEPE en abril de 2026 vuelve a posicionarse como una opción práctica para quienes quieren mejorar su perfil profesional sin coste y con total flexibilidad.

Cobrar el paro
Paro

Qué día se cobra el paro en abril 2026: día de pago de cada banco y por qué algunas entidades lo adelantan

En abril de 2026, como es habitual, el cobro del paro dependerá tanto del calendario del SEPE como de la política de cada banco. Te contamos cuándo paga cada banco.

Oficina de empleo

El paro cae en 22.934 personas y se sitúa en 2.419.712, el nivel más bajo en un marzo desde 2008

Restaurantes obligados a dar las sobras en tápers gratis: pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros

Restaurantes obligados a dar las sobras en tápers gratis: pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros

Silleda se planta ante el mal reciclaje: contenedores bloqueados y multas de hasta 2.000 €

Silleda se planta ante el mal reciclaje: contenedores bloqueados y multas de hasta 2.000 €

Publicidad