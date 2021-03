Antena 3 acumula 7 meses de liderazgo en prime time y lidera en informativos, entretenimiento y ficción

Atresmedia TV sigue creciendo y cierra febrero como el grupo líder absoluto de audiencia con un 28,3% de cuota de pantalla (+0,9 punto vs enero), su mejor resultado desde enero de 2019 e imponiéndose a su competidor, pese a tener un canal menos, por segundo mes consecutivo.

Antena 3

Antena 3 continúa su escalada y sigue creciendo ininterrumpidamente desde el inicio de temporada. En febrero logra un 14,3%, su mejor dato en más de 5 años, desde noviembre de 2015, además de su mejor febrero en 12 años, desde 2009, siendo la cadena que más crece respecto a febrero de 2020.

Crece también en prime time, donde es líder absoluta por séptimo mes consecutivo con un 16,8%, a +2,5 puntos sobre su competidor y en el que supone su resultado más alto en la franja estelar en casi 13 años, desde abril de 2008.

Antena 3 vuelve a ser la cadena por la que más espectadores pasan cada día, con una media de cerca de 16 millones y este mes acapara de nuevo las emisiones más vistas, en un ranking protagonizado por ‘Pasapalabra’ y Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés, además de los ‘minutos de oro’, con un total de 22, el 79%.

El concurso de la cadena es lo más visto de la televisión con récord mensual y su mes más visto en toda la historia de la televisión con más de 3,6 millones de seguidores y un 24,5% de media, además de lograr la emisión no deportiva más vista de la temporada y el máximo histórico para el programa (4.844.000 espectadores y 31,8%, con un minuto de oro que superó los 7 millones).

Antena 3 Noticias 2 le sigue con cerca de 3,6 millones de espectadores y un 20,9%, su mejor cuota en más de 13 años (desde jun-07) y su mes más visto en 14 años (desde feb-06).

Los informativos de Antena 3 Noticias encadenan 14 meses de liderazgo ininterrumpido. Crecen de nuevo hasta superar su cuota más alta en más de 12 años (septiembre 2008), con un 19,2%, resultado con el que mantiene su enorme distancia con su rival, la ventaja más amplia desde diciembre de 2007 y continúan como los informativos más vistos, superando los 2,9 millones de espectadores de media.

Sus ediciones de lunes a viernes superan el 20% de cuota y, en el fin de semana, sus informativos son, por segundo mes consecutivo, líderes absolutos, tanto en la sobremesa como en la noche, de modo que todas las ediciones de Antena 3 Noticias son las más vistas en su entorno de competencia.

A los informativos y 'Pasapalabra' se suma 'El Hormiguero', formando la milla de oro invencible de la TV, en una franja (20:00-23:00 horas) que Antena 3 conquista de forma absoluta con una media en febrero del 19,4% y cerca de 3,3 millones, a +4,7 puntos de su competidor.

laSexta

laSexta (7%) acumula 32 victorias mensuales consecutivas sobre su rival (5,1%), con la mayor distancia desde abril de 2020. También amplía ventaja en prime time (6,8% vs 5,2%), de hecho, es la mayor distancia entre ambos en la franja estelar desde marzo 2020 y su mejor dato en prime time desde mayo de 2020, tanto en total individuos como en target comercial, donde también supera a su rival tanto en total día (8,0% vs 5,8%) como en prime time (7,6% vs 6,2%).

La Mañana de lunes a viernes vuelve a ser su franja más fuerte (12,7%) creciendo casi +1 puntos y situándose como tercera opción absoluta y por delante de la cadena pública.

Nova

Nova sube y vuelve a ser, un mes más, la cadena temática líder. Encadena, además, doce meses consecutivos como líder del prime time temático y lo hace en febrero con su mejor dato de temporada, un 2,9%. También vuelve a liderar en su franja de novelas (15:00-22:45h L-V) con un 3,3%, a +1,5 puntos de su competidor. Además, acumula ya 20 meses consecutivos como cadena femenina líder por delante de su competidora.

Neox

Neox repite como la temática líder en Target Comercial, tanto en total día (2,8%) como en prime time (2,3%). Lidera también entre los espectadores de 25-34 (5,3%) y 35-44 años (3,7%) entre la oferta temática.

Mega

Mega sube en febrero y vuelve a destacar en hombres (2,1%) y en Target Comercial (1,7%). También sobresale en Late Night con un 3,2%, franja que lidera entre temáticas de domingo a jueves (3,9%) gracias a ‘El Chiringuito de Jugones’, que sube al 4,8% en uno de sus mejores meses de la temporada y de nuevo líder temático.