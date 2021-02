Pablo Motos no presenta 'El Hormiguero' al estar en cuarentena por contacto con un positivo en coronavirus

Pablo Motos no ha presentado este lunes 'El Hormiguero' por primera vez en su historia al tener que guardar cuarentena tras estar contacto con un positivo en coronavirus. Ha sido su compañera Nuria Roca quien le sustituye al frente en el programa.

Él mismo lo ha explicado en sus redes sociales. "Aquí estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo y yo, por precaución, como estuve en contacto con él, me he venido a casa y no he hecho el programa", ha explicado.

Ha contado además que se ha hecho una PCR y que no conocerá los resultados de la misma hasta mañana martes. "Igual todo ha sido una falsa alarma, que eso es lo que espero y que mañana pueda estar con vosotros", ha dicho en el vídeo.

"Pablo se encuentra perfectamente y por precaución, lo hemos 'mandado' para casa", ha explicado Nuria Roca al comenzar el programa, que hoy cuenta como invitado a Maluma.