Roberto Leal, nuevo presentador de Pasapalabra: "Los espectadores se van a encontrar la misma esencia del programa"

Pasapalabra regresa a Antena 3. Todos los días, de lunes a viernes, dos concursantes lucharán por llevarse el bote enfrentándose a sus respectivos roscos.

Y para conducir el programa, regresa a Antena 3 Roberto Leal, que antes del gran estreno de esta noche a partir de las 23.00 horas, ha charlado con Vicente Vallés.

"Estoy nervioso, pero son nervios bonitos de estreno e incertidumbre. Y sobretodo, de que la gente que ama el formato lo siga amando porque se van a encontrar la misma esencia de Pasapalabra. Y los que nunca se han asomado que lo hagan porque lo van a pasar bien", ha reconocido Roberto Leal.

Roberto regresa, al igual que Pasapalabra, a Antena 3, algo que, como él mismo ha reconocido, no esperaba.

"Imagínate, no me lo había planteado nunca. No esperaba esa llamada", admite Roberto.

Respecto al funcionamiento de Pasapalabra, Roberto Leal ha confirmado que "la mecánica es la de siempre, pero lo hemos adaptado, con un plató más moderno. Los concursantes van a ser de bastante nivel".

Por último, Roberto Leal ha explicado la preparación que ha realizado para afrontar esta nueva aventura televisiva.

"La preparación es poco a poco. Leo en alto en casa, hago trabalenguas…. Uno no se da cuenta hasta que se pone detrás de la mesa de Pasapalabra. Hay que cuidar mucho a los concursantes y que cuando lleguen al rosco lo hagan bien", ha explicado Roberto Leal.