Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española de Airbus

El consejo de administración de Airbus ha aprobado este martes el nombramiento de Amparo Moraleda como nueva presidenta del consorcio aeronáutico europeo, cargo que asumirá el próximo 1 de octubre.

La decisión se produjo durante la junta general de accionistas, en la que el actual presidente, René Obermann, anunció que no optará a la reelección como consejero en 2027, cuando finaliza su mandato. Tras esta comunicación, el consejo acordó designar a Moraleda como su sucesora.

España cuenta con el 4% del capital del grupo

La directiva española, consejera de Airbus desde 2015 tras sustituir a Josep Piqué, se convertirá así en el primer ejecutivo de la compañía en llegar al máximo puesto de responsabilidad que no es ni francés ni alemán. España cuenta con aproximadamente un 4% del capital del grupo.

"Agradezco al consejo de administración su confianza y espero trabajar con René en los próximos meses para garantizar una transición sin contratiempos. Me gustaría felicitarlo por su diligente gestión en el Consejo durante un periodo marcado por importantes crisis, especialmente la pandemia del covid-19, las interrupciones en la cadena de suministro y el empeoramiento del entorno geopolítico", señaló Moraleda.

Compromiso con la compañía y sus accionistas

La nueva presidenta subrayó además su compromiso con el futuro de la compañía: "Mi compromiso con la compañía y sus accionistas es total. Trabajaré estrechamente con mis compañeros del Consejo de Administración y el equipo directivo para garantizar que Airbus esté bien preparada para afrontar los numerosos retos y aprovechar las oportunidades que surgen de los rápidos cambios en nuestro entorno global".

Durante la junta también se aprobaron otras decisiones, como la renovación por tres años de los consejeros no ejecutivos Mark Dunkerley, Stephan Gemkow y Antony Wood. Asimismo, Henriette Hallberg Thygesen, consejera delegada de la empresa danesa de defensa y aeroespacial Terma A/S, fue nombrada nueva consejera no ejecutiva por el mismo periodo.

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