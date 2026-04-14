Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Airbus

Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española de Airbus

La directiva se convierte así en el primer ejecutivo en llegar al máximo puesto de responsabilidad del gigante aeroespacial que no es francés ni alemán.

La directiva espa&ntilde;ola Amparo Moraleda

La directiva española Amparo MoraledaEFE

Publicidad

El consejo de administración de Airbus ha aprobado este martes el nombramiento de Amparo Moraleda como nueva presidenta del consorcio aeronáutico europeo, cargo que asumirá el próximo 1 de octubre.

La decisión se produjo durante la junta general de accionistas, en la que el actual presidente, René Obermann, anunció que no optará a la reelección como consejero en 2027, cuando finaliza su mandato. Tras esta comunicación, el consejo acordó designar a Moraleda como su sucesora.

España cuenta con el 4% del capital del grupo

La directiva española, consejera de Airbus desde 2015 tras sustituir a Josep Piqué, se convertirá así en el primer ejecutivo de la compañía en llegar al máximo puesto de responsabilidad que no es ni francés ni alemán. España cuenta con aproximadamente un 4% del capital del grupo.

"Agradezco al consejo de administración su confianza y espero trabajar con René en los próximos meses para garantizar una transición sin contratiempos. Me gustaría felicitarlo por su diligente gestión en el Consejo durante un periodo marcado por importantes crisis, especialmente la pandemia del covid-19, las interrupciones en la cadena de suministro y el empeoramiento del entorno geopolítico", señaló Moraleda.

Compromiso con la compañía y sus accionistas

La nueva presidenta subrayó además su compromiso con el futuro de la compañía: "Mi compromiso con la compañía y sus accionistas es total. Trabajaré estrechamente con mis compañeros del Consejo de Administración y el equipo directivo para garantizar que Airbus esté bien preparada para afrontar los numerosos retos y aprovechar las oportunidades que surgen de los rápidos cambios en nuestro entorno global".

Durante la junta también se aprobaron otras decisiones, como la renovación por tres años de los consejeros no ejecutivos Mark Dunkerley, Stephan Gemkow y Antony Wood. Asimismo, Henriette Hallberg Thygesen, consejera delegada de la empresa danesa de defensa y aeroespacial Terma A/S, fue nombrada nueva consejera no ejecutiva por el mismo periodo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Policía alerta de las estafas durante la campaña de la Renta: así es como puedes ser víctima

Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador -

Publicidad

Economía

La directiva española Amparo Moraleda

Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española de Airbus

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Justicia europea cuestiona las medidas de España contra el abuso de contratos temporales en la administración

Dinero

El IPC sube en marzo al 3,4% influenciado por la subida de los carburantes

Oficina de empleo del SEPE
Trabajo

Pierde la ayuda por desempleo y recibe una multa de 1.800 euros por no notificar su viaje de un mes a Marruecos

Imagen de la empresa Booking
Ciberataque

Booking sufre un robo de datos personales de sus clientes debido a un ciberataque

Aviso SEPE sobre el paro
Paro

Cuatro meses de paro por año trabajado: el SEPE aclara qué pasa con las cotizaciones que sobran

El sistema de desempleo en España mantiene una regla clara, pero no siempre bien entendida: no todo lo cotizado se aprovecha.

Estudiante preparando oposiciones
Empleo público

Oposiciones abril 2026: más de 700 plazas nuevas de empleo público para encontrar un puesto de trabajo fijo con sueldo estable

El BOE y varios boletines autonómicos han publicado recientemente 756 nuevas plazas de empleo público, una gran oportunidad para quienes buscan un puesto estable en la Administración.

Estudiante preparando oposiciones

Oposiciones abril 2026: 756 nuevas plazas de empleo público para encontrar un puesto de trabajo fijo con sueldo estable

El vicepresidente primero y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

Carlos Cuerpo: "Vamos a presentar los Presupuestos, pero es necesario tener una visión realista"

Petróleo

El petróleo se dispara un 7% y supera de nuevo los 100 dólares tras el anuncio de Trump que bloqueará Ormuz

Publicidad