El alimento estrella: los españoles comen un 15% más huevos que hace tres años

"El huevo es ese recurso que es rápido, saciante, versátil y encaja a todos, en cualquier familia y en cualquier nivel económico", informa la nutricionista valenciana Clara Llorens. Para sus clientes les realiza menús semanales donde, nunca, falta este alimento tan básico en los hogares. "Lo incluyo de muchas formas, en el desayuno con tortillas, revueltos o en formato de tortitas; es un elemento que puedes meter tanto en recetas saladas como dulces", remarca Clara.

Según el VI Observatorio del Consumo del Huevo en España 2025, que se ha hecho público esta semana y que elabora la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), en 2025 el consumo de este alimento creció un 2,8% en volumen y, en los últimos tres años, se ha incrementado hasta un 15%. Esto se traduce en que, de media, cada persona consumió en torno a nueve kilogramos de huevos al año. Si lo observamos en gasto, el precio estimado es de 7,3 euros mensuales por hogar, 88 euros al año.

Javier es vendedor de huevos en el Mercado de Ruzafa de Valencia y calcula que al día puede vender 200 docenas aproximadamente. Al igual que Paz Corral, dueña de un bar céntrico de Valencia especializado en pinchos de tortilla, "cada vez vendemos más; a la semana utilizamos una media de 4.000 huevos camperos".

Un alimento que, en especial, se ha convertido en esencial en cualquier menú de una persona deportista. Por ejemplo, Carlos entrena fuerza y, además, es corredor; cuenta que de media gasta unos 60 huevos a la semana: "Al día perfectamente puedo comer 6 huevos, 4 de ellos solo para desayunar. Luego noto que rindo más en el gimnasio, tengo más energía".

Clara nos explica que este alimento "tiene una gran cantidad de beneficios, mucha proteína, aporta todos los aminoácidos que necesitamos, vitaminas". Cada vez miramos más nuestros bolsillos y los alimentos proteicos están subiendo de precio, como es la carne y el pescado. Hoy en día, también, tenemos más conciencia de cuidarnos más y el huevo es ese recurso que responde a todos nuestros requisitos; es rápido, económico y nos está alimentando correctamente. Somos conscientes de que la proteína la tenemos que priorizar en nuestro día a día y esto ha hecho que aumente tanto su consumo", remarca Llorens.

Y si nos preguntamos, ¿cuántos huevos deberíamos comer a la semana? No hay ningún número específico, pero una persona sana podría consumir entre 10 y 12 huevos a la semana sin problemas. Sí que es verdad que, con personas con colesterol, pues recomendaría unos 4 o 6 huevos a la semana", explica la nutricionista.

Atrás queda el mito que, tantas veces, hemos escuchado: comer muchos huevos produce colesterol. Según la nutricionista, "la ciencia evoluciona. Antes era más simplista pensar si el huevo tiene colesterol, no como tantos. Pero se ha visto que el colesterol de los alimentos no influye tanto en el colesterol sanguíneo; influyen más otros factores. Si tenemos colesterol alto, tendemos a dejar de comer huevo, sin pensar que, a lo mejor, tenemos una vida sedentaria y consumimos otras cosas que nos perjudican mucho más".

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