El 20% de los puntos de recarga de coches eléctricos no presta servicio

A pesar de los datos positivos en la matriculación de coches electrificados (híbridos y eléctricos puros), los coches eléctricos sufren una ligera caída en el mes de febrero. Las razones para explicar esta tendencia pueden ser dos: La mitad de las casas de nuestro país no pueden instalar un cargador para coche porque no cuentan con una plaza de garaje propia. La segunda razón es que de los 37.350 puntos de recarga, el 20% no presta servicio y el resto en su mayoría están estropeados. Los 7.000 puntos de recarga que no están habilitados siguen en trámite por la lenta burocracia para conseguir las licencias. El tiempo de espera para conectar un cargador en España es de 18 meses.

Según Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e impulso de la Movilidad Eléctrica, actualmente se tiene que seguir trabajando en el aumento de infraestructura de carga para dar respuesta al número de coches eléctricos. Especialmente en zonas rurales, donde los puntos de recarga no están tan extendidos al no haber tantos centros comerciales, hoteles, parkings o cualquier otro lugar donde se obliga por ley a que haya un punto de recarga por cada cuarenta plazas de aparcamiento.

El precio medio de un vehículo eléctrico se fija entre los 25.000 y 30.000 euros.

Alemania, el principal mercado de este tipo de coches, prevé una caída de la demanda del 16% este año.

Los precios, la falta de puntos de recarga y la poca autonomía son algunos de los factores que los consumidores potenciales reconocen que les echan hacia atrás a la hora de pensarse el cambio al eléctrico. Sin embargo, tal y como reconoce Arturo Pérez "el coste de un vehículo eléctrico no viene dado por su compra cuando sale del concesionario sino que luego hay un coste recurrente ligado al combustible, al mantenimiento, etc. Que en el vehículo eléctrico es mucho menor, por lo tanto, la vida útil del vehículo eléctrico sale más barata que la de uno de combustión de las mismas características".