España deberá tener cargadores para coches eléctricos cada 60 km a partir de 2026

La Unión Europea (UE) obligará en breve a los países miembro a instalar cargadores para coches eléctricos cada 60 km en la red básica de carreteras y cada 100 km en la red de vías transeuropeas. Tendrá que ser obligatorio a partir de 2026. España de momento, no cumple ese objetivo. Además, en 2027 tendrán que tener cargadores rápidos. España está muy lejos de este objetivo, según han notificado los fabricantes de coches.

Por su parte, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas el pasado mes de marzo para acelerar la implementación de estos puntos de carga en la Red de Carreteras del Estado. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) detalla que en España hay actualmente 20.243 cargadores de vehículos eléctricos en las carreteras. El objetivo para final de 2023 es que haya 45.063. Además, 8 de cada 10 son de carga lenta.

Muy lejos del objetivo que marca Bruselas

Felix García, director de comunicación de ANFAC, explica "tenemos además 6.800 puntos de recarga que no están operativos". Estos puntos "están instalados pero no funcionan". Muchos españoles no se atreven a ir de vacaciones con coches eléctricos por la falta de puntos de carga. Muchos han mostrado su malestar porque en numerosas ocasiones no encuentran ningún punto de carga.

Por tanto, a partir de ahora, los ejecutivos nacionales de los 27 tendrán que asegurar que, como muy tarde el 31 de diciembre de 2025, puntos de carga cada 60km. Asimismo, estos puntos de carga deben tener una potencia que como mínimo tenga 400 kW de forma conjunta y de al menos de 150 kW en cada punto individual.

"La nueva ley es un hito de nuestra política 'Fit for 55' que proporciona una mayor capacidad de recarga pública en las calles de las ciudades y en las autopistas de toda Europa. Somos optimistas de que, en un futuro próximo, los ciudadanos podrán cargar sus coches eléctricos tan fácilmente como lo hacen hoy en las gasolineras tradicionales", ha declarado la ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez.

El nuevo reglamento sobre los puntos de carga se publicará en el Diario Oficial de la UE después del verano y entrará en vigor el vigésimo día después de esta publicación.