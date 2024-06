El vídeo viral Dennis González denunciando ataques homófobos: "Sirena, trucha, vaya pluma..."

El deportista Dennis González, campeón de Europa en natación artística ha recibido cientos de comentario homófobos en sus redes sociales tras publicarse un vídeo de su actuación en el Europeo de Belgrado. "Sirena, campeón dice, vaya tela, trucha, vaya pluma...", relataba el propio joven.

Con tan solo veinte años ha conseguido dos medallas de oro en dicha competición europea y se mostraba visiblemente indignado y molesto, sin entender si "estamos en el siglo XXI o en el siglo diez antes de Cristo todavía". Lejos de felicitarle por sus victorias deportivas, hay parte de los usuarios de redes que se esfuerzan en comentar insultos para intentar vejar al nadador.

Utiliza sus redes para denunciar el acoso

"Yo gano algo y se me critica es alucinante, pero alucinante", explicaba en su perfil. "Estoy representando vuestro país, estoy dándole medallas a vuestro país. Me parece... no voy a decir lo que me parece", añadía en la red social Tik Tok en un vídeo que acumula casi 300.000 visualizaciones.

Utilizaba su cuenta para denunciar la situación al tiempo que el campeón ha confesado que le dan "igual" estos mensajes, pero ha querido hablar sobre ello para ayudar a los deportistas más jóvenes que se inician en la disciplina. "Que porque a mi me da igual pero se que a un niño que esta empezando a hacer natación artística recibir esos comentarios le va a afectar y no quiero eso", añadía.

Alza la voz contra los insultos homófobos

En su discurso, Dennis González aprovechaba para agradecer a los miles de seguidores que han salido en su defensa y ha querido apoyar a otros que como él sufran discriminación en el deporte o el cualquier ámbito: "No le deis bola estos mensajes porque creo que son gente que lo único que buscan son atención, cosa que no tienen y destacarte algo que no tienen". Y sin pretender quedarse callado ante este tipo de acoso, reflexionaba con sus seguidores sobre la empatía y el respeto mutuo.

Se ha hecho con el oro

El español Dennis González ha conquistado este martes la medalla de oro en el solo técnico de artística, dentro del Campeonato de Europa de natación que se está disputando en Belgrado (Serbia), gracias a una puntuación de 225.8466 en la final masculina. Al ritmo de la canción 'Kiss', de Prince & The Revolution, González salió a competir en el sexto lugar de los siete finalistas. Y logrando esos 225.8466 puntos, a razón de 131.5466 puntos por elementos y 94.3000 puntos de impresión artística, el barcelonés se puso líder.

También se hizo con el oro en el dúo mixto libre de artística, junto a Emma García, gracias a una puntuación de 189.7938 en la final.

