Poli Díaz: "Es mentira. No estoy KO y nunca me han noqueado"

Fue siete veces campeón de España en peso ligero y ocho veces campeón de Europa; y en 1991 peleó por coronarse campeón del mundo en aquel fatídico combate ante Pernell Whitaker, perdiendo el combate a los puntos. En total, 44 victorias (28 por nocaut) y 3 derrotas.

Ahora vive con una azada en la mano y junto a su pareja, Lola, una amante de la pintura.

"Es mentira, pero la gente no sabe que es mentira. Como me ven delgado, lo que dice la gente es que 'Polo Díaz está KO'. Es mentira. No estoy KO y nunca me han noqueado", explica el exboxeador.

Poli Díaz recuerda sus años como boxeador: "Era efectivo en mis golpes, pero ahora podría pegar puñetazos mucho más efectivos y mejores".

