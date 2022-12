Arturo Vidal: "El tema de los emoticonos está cerrado, hay que hablar de que el equipo está unido"

El jugador del FC Barcelona Arturo Vidal ha asegurado estar "mucho más contento" ahora que ha enlazado más minutos de juego, en la selección pero también en el equipo blaugrana, y ha pedido "seguir jugando" ya que se siente ya "como Arturo Vidal" y quiere ayudar al equipo a lograr éxitos y, de paso, seguir ganándose el "cariño" del aficionado culé.

"Claramente estoy mucho más contento, tengo más minutos, he jugado mucho más y he jugado en la selección dos partidos importantes que me han dado confianza para sentirme como Arturo Vidal. Me tiene contento, espero seguir jugando, ayudando al equipo en momentos difíciles y cuando me necesiten", aseguró en rueda de prensa en el PSV Stadion.

Arturo Vidal, que apunta a titular contra el PSV Eindhoven en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, reiteró que quiere seguir contando para Ernesto Valverde. "Desde que llegué, dije que quería ser un jugador importante como lo fui en otros equipos. En Barcelona hay jugadores espectaculares pero con trabajo me he ido ganando un hueco y el tema ha ido mejorando", celebró.

"He entrado rápido en el corazón de muchos hinchas del Barcelona, me siento con el cariño, todavía faltan muchas cosas que están por venir, espero estar a la altura. Estoy en un momento muy bueno, el mejor de la temporada, espero mejorar con los partidos. Estoy contento, he jugado mucho seguido y la confianza está al cien por cien", aseveró al respecto.

Por ello cree que el tema de los emoticonos, con los que expresó en sus redes sociales el malestar por no jugar, está "cerrado". "No es bueno hablar de eso sino de que el equipo está unido, estamos concentrados en sacar esto adelante, de que sea un partido bonito y podamos pasar como primero", manifestó sobre el duelo ante el PSV, en el que un triunfo les haría ser líderes de grupo a falta de una jornada.

En cuanto a las bajas, de Luis Suárez, Arthur o Sergi Roberto, les intentó restar importancia. "No sólo tenemos muchas bajas, también recuperamos dos jugadores para mañana muy importantes. Venimos con confianza, queremos ganar el grupo e irnos tranquilos a casa para centrarnos en el campeonato", aseguró Vidal, en referencia al regreso de Ivan Rakitic y Philippe Coutinho.

Y, tras firmar un 'hat-trick' en la primera vuelta frente a los holandeses, estará de nuevo en el césped Leo Messi. "Siempre es peligroso, cuando tiene el balón puede hacer lo que quiera. Lo importante es que saque lo máxima que sabe y que el equipo gane", aportó.

"Dembélé ha sido muy importante, es joven y necesita mucho cariño y consejos, aquí se le ha ayudado mucho. Es fuerte, y con el paso de los partidos va a ser mucho más importante y ya ha hecho muchos goles importantes", comentó sobre el joven jugador francés, en la palestra por una mala conducta al no presentarse, por encontrarse mal, a un entrenamiento.

Por último, aseguró que desea ganar la Liga de Campeones con el Barça pero no perder por ello, por una apuesta, su cresta. "Todavía no, cuando deje el fútbol sí me voy a cortar la cresta. Mi sueño es lograr la 'Champions' y espero que sea con el Barcelona pero mi cresta me va a acompañar mientras juegue al fútbol", se sinceró.