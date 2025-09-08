La millonada que acumula Carlos Alcaraz a lo largo de su carrera

Carlos Alcaraz sigue ingresando su cuenta bancaria tras un 2025 en el que ha levantado siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y acumula 61 victorias y solo seis derrotas. El murciano está firmando la mejor temporada de su carrera y eso se traduce en 15,6 millones de dólares ganados solo este año. Su victoria ante Sinner en la final de Flushing Meadows le han valido al fenómeno de El Palmar cinco millones de dólares, lo que equivale a 4,25 millones de euros.

El tenista español, a sus 22 años, acumula 23 títulos a lo largo de su carrera (seis grand slam, ocho Masters 1.000, siete ATP500 y dos ATP250), lo que se traduce en unas ganancias totales de 53.486.628 dólares, solo en 2025 ha ingresado 15.631.652 dólares, según los datos de la ATP.

Jannik Sinner, el gran rival de Carlos Alcaraz, acumula 48.779.987 dólares a lo largo de su carrera tras levantar 20 títulos en lo que va de carrera. El de San Cándido suma 11.535.053 dólares en lo que va de temporada (ha ganado el Open de Australia y Wimbledon), teniendo en cuenta que el italiano estuvo tres meses sancionado por su positivo en Indian Wells 2024.

El tenista con más ganancias por resultados es el serbio Novak Djokovic, aún en activo a sus 38 años. El de Belgrado acumula 190.194.053 dólares, con 4.660.133 desde el mes de enero.

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, ambos ya retirados, se embolsaron 134.946.100 y 130.594.339 en premios a lo largo de sus respectivas carreras.

Djokovic está jugando su vigesima tercera temporada en el circuito desde 2003, Nadal estuvo 24 de 2001 a 2024 y Federer 25 entre 1997 y 2021 mientras que Carlos Alcaraz lleva un lustro en la ATP.

