Wawrinka deja Roland Garros sin españoles tras dejar fuera a Albert Ramos

La 'Armada' española se quedó sin representantes españoles en el torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de que el suizo Stanislas Wawrinka eliminase en los cuartos de final a Albert Ramos en tres sets por 6-2, 6-1, 7-6(7).

El catalán acusó la presión de estar en sus primeros cuartos de final de un 'grande' y el actual campeón en París no le dio demasiadas opciones, con una puesta en escena muy seria, que le permitió coger confianza ante un rival que sólo en el tercer set plantó cara.

Muchos errores de 'Stan', pero muchos ganadores

Ramos cometió 26 errores no forzados, muchos menos que el de Lausana, que se fue hasta los 43, compensados por casi 50 golpes ganadores (49) y una gran fortaleza en el servicio, sobre todo cuando jugó con primeros saques.

El barcelonés amagó con resistencia tras tener bolas de 'break' en el primer juego del partido, pero fue un espejismo y Wawrinka cerró el primer set sin más problemas y con mucha contundencia, a base de ganadores con su revés.

Luchó en el último set

El tenista español no reaccionó y el suizo no encontró problemas para ponerse muy cerca de las semifinales con un demoledor 6-1. El actual campeón rompió pronto en el tercero, pero Ramos no se descentró entonces y consiguió igualar el partido con su primer y único 'break'.

El catalán alcanzó la siempre imprevisible 'muerte súbita' e incluso tuvo bola de set, pero Wawrinka tiró de experiencia y se llevó tres puntos seguidos para meterse en la penúltima ronda, sin empañar el gran torneo del español.