Rafa Nadal: "He pasado unos meses complicados, pero salir de una situación así es una gran satisfacción personal"

"EL CUERPO ME HA ACOMPAÑADO Y RESPETADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS"

El balear atendió a los micrófonos de 'El Transistor' tras lograr su duodécimo título en Roland Garros. "Cuando eres un niño no es bueno imaginarte ganando un Roland Garros. Han pasado muchas cosas estos últimos 18 meses. Me he ido llevando bofetadas", reconoció Nadal.