Verdasco y García López, a segunda ronda en Indian Wells

Las victorias de los españoles Fernando Verdasco y Guillermo García López fueron las notas más destacadas de la jornada en Indian Wells (California), marcada por el regreso y la derrota de Venus Williams tras años de ausencia en el campeonato.

Verdasco se impuso al canadiense Peter Polansky por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 32 minutos, de forma que se enfrentará en la siguiente ronda al eslovaco Martin Klizan. Por su parte Guillermo García López sumó su triunfo número 39 en un Masters 1.000 al derrotar al letón Ernests Gulbis en una hora y 44 minutos por 6-2 y 7-6(2).

Venus Williams dice adiós

De esta forma consigue el pase a la siguiente ronda, donde espera su compatriota Feliciano López. Menos suerte corrieron el dominicano Víctor Estrella Burgos, que cayó frente a Gilles Muller por 7-5 y 6-3, y el español Daniel Muñoz De La Nava, que se despidió del torneo ante Mikhail Kukushkin al perder por 7-6(1) y 6-2.

Tampoco logró avanzar en el cemento californiano el argentino Juan Mónaco, que luchó pero no pudo doblegar al alemán Michael Berrer (7-6, 5-7 y 6-4). En el cuadro femenino lo más reseñable del día fue la derrota de Venus Williams, quien fue recibida en la pista central de Indian Wells con el tema de los Jackson Five "I Want You Back".

La ex número uno del mundo acudió al torneo por primera vez en 15 años tras la polémica racista que sufrió entonces, pero no pudo saldar su regreso con victoria ya que la japonesa Kurumi Nara dominó el duelo por 6-4 y 6-3. "Ya era suficiente sueño de hadas con haber vuelto y haber jugado. Una victoria habría estado bien, pero eso significa que tengo que volver el año que viene", indicó Williams.