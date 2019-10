El tremendo enfado de Federer con un juez de silla español: "¿De qué estamos hablando, de mariposas?"

Roger Federer mostró su lado menos reconocible durante su partido ante Alexander Zverev. El tenista suizo estuvo tenso durante todo el encuentro, pero no perdió los nervios hasta que Nacho Forcadell, juez de silla español, le sancionó con un 'warning' por tirar una pelota a la grada. Al suizo no le parecía suficiente motivo para sancionarle, y contestó al árbitro.

"Has lanzado una pelota fuera de pista, la podríamos haber perdido", dijo el juez de silla. Algo a lo que el tenista suizo no tardó en contestar: "Que la he lanzado dónde... ¿de qué estamos hablando aquí, de mariposas?".

Federer saca su lado más polémico

Resulta difícil ver a Roger en una situación de conflicto con los árbitros, pero el suizo por fin lo demuestra, es humano. El alemán Zverev se terminó llevando el partido en 3 sets (6-3, 6-7 y 6-3).