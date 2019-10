Federer responde a Piqué: "No le conozco, no sé en qué tenemos que trabajar"

Roger Federer ha respondido a las palabras de Gerard Piqué hace unos días en El Hormiguero donde aseguró que esta intentando convencer al tenista para jugar la Copa Davis. "Nunca lo conocí, así que no sé en qué necesitamos trabajar", ha respondido el suizo refiriéndose al jugador del FC Barcelona.

El tenista ha sido preguntado sobre si jugará en alguna ocasión la Copa Davis, a lo que ha respondido que lo más probable es que nunca la juegue. "Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes", ha añadido.

Crítico con el torneo

Además de que Suiza no se ha clasificado para la fase final de la nueva Copa Davis que se disputará en Madrid en noviembre, Federer ha sido bastante crítico con el torneo al considerar que es muy similar a la Copa del Mundo de la ATP. "Tener cuatro hijos y la esposa es otra cosa. Simplemente no puedo estar en todas partes", ha concluido el tenista, que ya está clasificado para los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.