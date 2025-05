Carlos Moyá, sobre Alcaraz: "¿Ser el mejor de la historia a su manera? Nadie del Big Three lo hizo así"

La filosofía y el documental de Carlos Alcaraz ('A mi manera') sigue siendo foco de conversaciones, rumores y debates, ¿llegará a ser el mejor de la historia? Solo el tiempo nos dará la respuesta, pero hasta entonces son muchos los que opinan, y cuando lo hace Carlos Moyá hay que sentarse y escuchar.

El exnúmero 1 del mundo, campeón de Grand Slam y ya exentrenador de Rafa Nadal ha querido pronunciarse sobre la manera en la que Carlos quiere llegar a ser uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos: "Yo quiero hacerlo a mi manera", dice el joven de 22 años (cumplidos hoy) durante el documental. En otras palabras, Alcaraz quiere compatibilizar lo máximo posible su vida profesional con la personal, y todo lo que esta conlleva: eventos, escapadas, hobbies... Entendible, pero no deja de suscitar ciertas polémicas.

Moyá: "Hacerlo a su manera es muy difícil, nadie del Big Three fue así"

Así lo valora Moyá: "Puede ser el mejor de la historia de esa manera... Yo lo veo difícil, ya lo veo difícil teniendo una vida normal. Es muy complicado. Está claro que por nivel puede llegar a serlo ¿De la manera que él dice? De los tres que lo han conseguido (Federer, Nadal, Djokovic), nadie ha sido así. Pero igual es un gurú, un pionero, y lo consigue", dejó caer de forma algo irónica el ganador de Roland Garros 1998.

"Esto es una carrera de fondo, tiene derecho a vivir pero hacerlo a su manera es difícil... Pero él ya tiene a su equipo"

El balear sí ve capaz a Carlos de ganar Grand Slams "a corto plazo" con esa mentalidad, pero no a largo. "Esto es una carrera de fondo, ha tenido disciplina para ganar lo que ha ganado con 21 años. Tiene derecho a vivir. Lo que está diciendo no hace daño a nadie. ¿En el largo plazo es sostenible? Es difícil, pero él ya tiene a su equipo, que es quien le aconseja y el que le dirige", explicó el extenista. También dijo que no descarta que en un futuro tal vez "se cansa un poco de lo que dice de vivir la vida y le llega la madurez".

A nivel personal, Carlos Moyá no busca una nueva aventura profesional en ningún banquillo: "Tal vez cambie de opinión en el futuro... Pero ahora venía bien un periodo de desintoxicación. No me estoy aburriendo para nada".

Alcaraz vuelve a las pistas en Roma

Alcaraz, por su parte, volverá a las pistas esta semana en Roma después de perderse por lesión el Mutua Madrid Open. Buscará ganar un Masters en el que nunca ha pasado de tercera ronda e intentar volver al número 2 del mundo. Consulta aquí los rivales y el hipotético cuadro del tenista de El Palmar.

