Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Roland Garros

Carlos Alcaraz está a tres victorias de revalidad el título en Roland Garros y el primero de esos pasos lo debe dar este martes ante el estadounidense Tommy Paul en los cuartos de final. El murciano está jugando a un gran nivel en el grand slam parisino y ante Ben Shelton alcanzó los 100 triunfos sobre tierra batida como profesional con tan solo 22 años. Solo tres jugadores llegaron a esa cifra sobre polvo de ladrillo antes que el fen´meno de El Palmar en la era Open: Rafa Nadal (100-12), Ken Rosewall (100-15) y Tom Okker (100-15). El murciano ha fulminado ya a Zeppieri, Marozsan, Dzumhur y Shelton, dejándose un set en sus tres últimos duelos en los internacionales de Francia.

El tenista español eleva su racha en Roland Garros a 11 triunfos sin fallo y en la actual gira de tierra batida el balance es de 19-1, con la única derrota en la final del Conde de Godó ante Rune. Por el camino ha conquistado Montecarlo y Roma, y va rumbo a por una nueva Copa de los Mosqueteros sobre la arcilla de Roland Garros. El pupilo de Juan Carlos Ferrero es ya el mejor tenista del curso con 34 triunfos y ahora le espera Tommy Paul, con quien tiene el cara a cara a favor (4-2).

El de New Jersey se impuso al australiano Alexei Popyrin, 6-3, 6-3 y 6-3, para convertirse en el primer estadounidense en cuartos de final en París desde que en 2003 lo hiciera André Agassi. Fue su primera victoria en tres sets del estadounidense en este Roland Garros, en el que superó a sus dos anteriores rivales en cinco (Khachanov y Fucsovics). En su estreno ganó a Moller en cuatro mangas.

Cara a cara entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul

Tommy Paul no vence a Carlos Alcaraz desde los cuartos de final de Canadá de 2023, escenario donde también ganó al español pero en la ronda de 1/16 dd 2022. Alcaraz se ha impuesto en los tres últimos duelos ante el estadounidense: 1/4 de final de los JJOO de París 2024, cuartos de Wimbledon 2024 y Masters 1.000 de Cincinnati 2023. El otro triunfo de Carlitos ante Paul fue en los octavos de final de Miami 2023.

- Cuartos de final JJOO 2024: triunfo de Alcaraz (6-3 y 7-6)

- Cuartos Wimbledon 2024: triunfo de Alcaraz (5-7, 6-4, 6-2 y 6-2)

- Octavos del Masters 1.000 de Cincinnati 2023: triunfo de Alcaraz (7-6, 6-7 y 6-3)

- Cuartos Masters 1.000 de Canadá 2023: triunfo de Tommy Paul (6-3, 6-4 y 6-3)

- Octavos de final Masters 1.000 de Miami: triunfo de Alcaraz (6-4 y 6-4)

- 1/16 del Masters 1.000 de Canadá 2023: triunfo de Tommy Paul (6-7, 7-6 y 6-3)

Carlos Alcaraz analizó el partido ante Tommy Paul de este próximo martes y advirtió de que cada partido ante el estadounidense ha sido "complicado".

"Cada partido contra él ha sido complicado y en ocasiones me ha ganado. Vuelve a estar en cuartos de un Grand Slam, a un nivel muy alto y con confianza. Trataré de hacer mi juego, aprender de los errores que he cometido hoy y no repetirlos", apuntó Alcaraz.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Tommy Paul de Roland Garros

El partido de cuartos de final de Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul se jugará el martes 3 de junio en un horario todavía sin confirmar por la organización del grand slam parisino.

La crónica del Carlos Alcaraz - Tommy Paul, los puntos más destacados, las reacciones de los protagonistas y la última hora de Roland Garros se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com