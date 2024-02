Toni Nadal, sobre Roland Garros: "Sigo pensando que Rafa jugará y saldrá campeón"

Rafa Nadal lleva fuera de las pistas desde el pasado 5 de enero, cuando cayó derrotado ante Jordan Thompon en los cuartos de final del torneo de Brisbane. Esa fue la última vez que vimos al campeón de 22 grand slam en acción desde su regreso tras un año fuera del circuito. Su reaparición estaba prevista para Doha, pero el balear informó que aún no estaba recuperado de los problemas que sufrió ante el jugador australiano en enero. La hoja de ruta del balear pasa por una exhibición en Las Vegas ante Carlos Alcaraz y el Masters de Indian Wells.

De momento, el manacorí sigue entrenando en su Academia de Mallorca para regresar a las pistas y estar en condiciones para la gira de tierra batida, el gran objetivo de Rafa Nadal en el que puede ser su último año como profesional. La gran pregunta es si estará en condiciones de jugar ante los Alcaraz, Djokovic o Sinner en Roland Garros, el grand slam que ha ganado en 14 ocasiones y donde ha cimentado una buena parte de su leyenda.

Toni Nadal, tío de Rafa y que durante muchos años fue su entrenador, sigue manteniendo la fe en su sobrino y en el papel que puede desempeñar en la cita parisina.

"Sigo pensando que participará en el torneo y saldrá campeón", pronosticó Toni Nadal en una charla en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Respecto a los Juegos Olímpicos de París 2024, Toni Nadal expresó su deseo de que "pueda ganar otra medalla este año".

"Es siempre una cita muy especial. Recuerdo que Rafa me dijo en alguna ocasión que la mejor experiencia de su vida había sido en Pekín 2008 por el ambiente que se vivía con el resto de deportistas. Tengo la esperanza de que pueda ganar otra medalla este año", explicó Toni Nadal.

Nadal: "No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen"

Rafa Nadal ha sido noticia esta semana por una entrevista a El Objetivo con Ana Pastor en la que explicó su decisión de convertirse en embajador de Arabia Saudí.

"Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. Es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido. No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si eso no ocurre, diré que cometí un error", explicó Rafa Nadal.

En otra parte de la entrevista, el ganador de 14 Roland Garros ofreció su punto de vista sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte.

"La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No. La igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", declaró Nadal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com