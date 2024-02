Rafa Nadal: "Si Arabia Saudí no evoluciona diré que me equivoqué"

Rafa Nadal se ha pronunciado por primera vez sobre las críticas por su reciente fichaje por el deporte saudí: "Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. Es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido", dijo el tenista español en El Objetivo.

Nadal, que volvió a las pistas en Australia en enero tras un año de lesión pero acabó tocado, ha aplazado su retorno a las pistas, inicialmente previsto para el torneo de Doha; en principio regresará para la exhibición fijada en Las Vegas con Carlos Alcaraz y el Masters 1000 de Indian Wells, en marzo.

"No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen"

Sin embargo, ha sido noticia las últimas semanas por ser nombrado embajador de la Federación Saudí de Tenis. El campeón de 22 Grand Slam niega que su fichaje lo necesitase Arabia para lavar su imagen: "No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen".

Rafa acepta que mucha gente piense que se va al país saudí es por dinero: "Entiendo que la gente lo piense. Que hay cosas que hoy día se tienen que mejorar, sin ninguna duda. Es un país que va muy retrasado en muchas cosas".

"El país se ha abierto recientemente. Que el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años, te diré: me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si eso no ocurre, diré que cometí un error", apostilló el tenista al respecto.

Igualdad entre hombres y mujeres

Por otro lado, Rafa Nadal se pronunció sobre la igualdad entre hombres y mujeres: cree que deben tener las mismas oportunidades y disfrutar de los mismos medios para su desarrollo profesional, pero opina cada uno debe tener un salario mayor o menor en función de lo que genere.

"No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No", opinó.

"Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", aseguró.

"Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres"

"Tengo hermana, madre... ese término de feminista se lleva a unos extremos que no... claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", subrayó el tenista de 37 años.

Y apostilló: "Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres. Lo que me molesta es que no crees que los premios deben ser iguales. En tenis, en la mayoría de eventos son prácticamente iguales. Porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto y el tenis femenino gusta al mundo. Con lo cual es muy popular, gana mucho dinero. Yo en mi deporte he apoyado todo eso durante toda mi vida".

Elogia a Novak Djokovic

Además, Nadal afirmó que el serbio Novak Djokovic es el mejor jugador de la historia del tenis, por encima de él y del suizo Roger Federer, porque las estadísticas lo atestiguan: "Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es".

El balear no escatimó elogios al tenista balcánico, actual número uno del mundo: "Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno".

No obstante, Rafa lamentó algunos comportamientos del serbio: "La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no y me he perdido Gran Slam, pero él ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta", abundó.

