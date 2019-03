Toni Nadal, tras las acusaciones de dopaje: "Esa mujer es imbécil, tomaremos medidas legales"

Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa Nadal, ha salido en defensa de su sobrino tras las declaraciones de Roselyne Bachelot, que acusaba de presunto dopaje del tenista español durante todos estos años. El representante de Nadal ha declarado que: "Tomaremos medidas legales por difamación al respecto".

Además añadía: “Ya me sorprende que lo diga la gente de la calle, pero que lo haga una exdirigente me parece increíble. No sé qué motivos tendrá esta señora por decir esto pero es evidente que desconoce el tenis y el mundo del deporte”, en unas declaraciones a la radio ‘Versió RAC1’.

Al ser preguntado por si van a poner una denuncia a Bachelot, el entrenador balear no dudó un segundo en afirmarlo: “El abogado de Rafael ya está trabajando por adoptar todas las medidas posibles y el máximo de contundentes contra ella. En este mundo en vez de demostrar la culpabilidad de una persona, tienes que demostrar tu inocencia. Esta mujer es imbécil”.

No obstante, el técnico de Nadal destacaba: “Rafael pasa muchos controles cada año pero si no los hubiera de pasar tampoco haría nada mal hecho. Él cree en un deporte limpio. Si una vez detectado el caso de Sharapova se ha hecho público, ¿por qué no han hecho lo mismo con él, si tan claro lo tienen?”.