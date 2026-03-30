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Terremoto en el pádel: el representante de Augsburger llama "sinvergüenza" a Juan Lebrón

¿Seguirán siendo compañeros? Tensión total entre Lebrón y Augsburger en Miami Premier Padel P1: discusión en pista... y ataque frontal de su entorno.

Juan Lebr&oacute;n disputando un partido en 2023

Juan Lebrón disputando un partido en 2023Redes sociales: Juan Lebrón

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La derrota de Juan Lebrón y Leo Augsburger en las semifinales del Miami P1 frente a Coello y Tapia dejó mucho más que un resultado deportivo. Un momento de máxima tensión entre ambos jugadores durante el encuentro se ha hecho viral en redes sociales.

El bajón de Lebrón entre el segundo y el tercer set resultó decisivo. Tras desperdiciar una ventaja, el gaditano desapareció del partido durante varios minutos, lo que permitió a sus rivales encadenar un parcial de 4-0 que sentenció el encuentro. La frustración se trasladó al banquillo, donde se produjo un duro intercambio de reproches.

Así fue la discusión:

  • Leo Augsburger: "¡Pero boludo, si te estoy diciendo que la tires cruzada! No me hacés caso en una"
  • Juan Lebrón: "¡Que no puedo, Leo! ¡Que me están cerrando el ángulo, coño! No es tan fácil como tú lo ves desde ahí"
  • Leo Augsburger: "¡Es que no querés ganar! Estás caminando la pista, Juan. Si no tenés ganas de jugar, decímelo y nos vamos ya, pero no me hagás pasar este papelón"
  • Juan Lebrón: "¡Escúchame bien! A mí no me digas que no quiero ganar, que llevo más años que tú rompiéndome los huevos aquí. Si fallo es porque no me sale, no porque no quiera"
  • Leo Augsburger: "Bueno, entonces jugá, dejá de hacer gestitos cada vez que erro una yo. Que parece que todo lo que hago está mal para vos"
  • Juan Lebrón: "Vale, vale... Vamos a jugar. Pero cállate ya y mete la bola, que nos están pasando por encima"

Pero la polémica no terminó ahí. Tras el encuentro, Lisandro Borges, representante de Augsburger, publicó un vídeo con un durísimo mensaje dirigido a Lebrón.

"El que gana los puntos es él. Tú no ganas un solo punto. No creo que Leo te deje pasar más de estas"

Lisandro Borges

"Yo comunico lo que está mal en el pádel y vos sos algo que le hace mal al pádel. Destruiste a tu entrenador el año pasado y faltaste el respeto a tu compañero. Lo que has hecho en este tercer set es tirar el partido. Eres un individuo nefasto. No sé qué vas a hacer para disculparte con Leo por tirarle el partido a la basura. Le echas la culpa a Leo. ¿Cómo puedes ser tan sinvergüenza de decir que Leo no quería ganar? El que gana los puntos es él. Tú no ganas un solo punto. No creo que Leo te deje pasar más de estas. No tienes muchas más opciones porque si pierdes a Leo no creo que vayas a ser número 1 con nadie empujando la pelota como la empujas", dijó el agente.

Las palabras de Borges contrastan con su postura meses atrás, cuando defendía que la pareja formada por Lebrón y Augsburger tenía potencial para alcanzar el número 1 del mundo. La escena deja en el aire el futuro de una dupla que, pese a su talento, atraviesa su momento más tenso desde que comenzó a competir junta.

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