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BRASIL

Asesinan a tiros en la puerta del gimnasio al influencer de 46 años Beto Cunha

El creador de contenido brasileño, especialista en fitness y nutrición, ha muerto en Salvador de Bahía. Los investigadores no han encontrado ninguna información sobre que puede haber detrás del crimen.

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Asesinan a tiros en la puerta del gimnasio al influencer de 46 años Beto CunhaInstagram Betocunhacoach

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Manuel Pinardo
Publicado:

El creador de contenido Roberto Cunha Lima, más conocido como Beto Cunha Coach, ha muerto en Brasil a los 46 años. El influencer, con 10.000 seguidores, compartía información sobre entrenamientos de fitness y nutrición. Salía de su gimnasio cuando fue tiroteado desde una motocicleta.

Los hechos sucedieron en Salvador de Bahía. Según fuentes conocedoras de la investigación citadas por el medio local G1, el sospechoso del crimen se colocó a la altura de Cunha y, sin mediar palabra, le disparó desde la motocicleta. Tras ello, huyó del lugar.

Un entrenador deportivo

La Primera División de Homicidios de Salvador está investigando el caso, aunque por el momento no han encontrado ninguna información sobre qué puede haber detrás del crimen. Cunha se autodefinía en Instagram como un entrenador deportivo en el mundo del fitness con más de treinta años de experiencia.

"Te ayudo a adelgazar o a hipertrofiar sin fórmulas mágicas, solo con verdades", explicaba. Su última publicación fue un mensaje dirigido a padres y madres en los que advertía sobre la alimentación de los hijos. "Tu hijo solo come lo que compras. Los niños y adolescentes sanos, sin ninguna condición patológica que limite su dieta, no deberían ser responsables de elegir lo que comen", explicaba.

"Los padres definen el entorno alimenticio del hogar. Si la despensa está llena de galletas, refrescos, patatas fritas, dulces y otros alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, grasas y aditivos, es natural que el niño consuma este tipo de alimentos. Al fin y al cabo, es lo que hay disponible", escribía en una publicación que ha servido de punto de unión de sus seguidores para llorar la muerte del entrenador.

Otra influencer muerta

Kübra Karaaslan, de 21 años de edad, se precipitó por un puente tras eliminarse todas sus redes sociales semanas antes del suceso.

Aunque no perdió la vida en el momento del impacto, el estado de salud de Karaaslan era extremadamente delicado cuando se desplazaron los servicios de emergencia hasta el lugar de los hechos. Rápidamente, la joven fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente fue declarada muerta al día siguiente.

El incidente, que quedó registrado en vídeo por algunos testigos presenciales, no tardó en adquirir gran repercusión en redes sociales. En algunos de los clips, se observan los instantes previos a esta trágica caída de varios metros de altura, con Karaaslan agarrada a la barandilla del puente antes de lanzarse al vacío.

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