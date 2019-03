El show de Kyrgios que enfadó a Nadal: saque de cuchara, gestos hacia la grada...

El polémico tenista australiano Nick Kyrgios hizo gala de sus excentricidades durante su partido contra Nadal en el Abierto de México.

Dio la sorpresa eliminando al español tras 21 'aces' y levantarle tres bolas de partido. El partido acabó 3-6, 7-6(2) y 7-6(6) a favor del australiano.

Durante la primera manga el australiano aseguró encontrarse "muy enfermo" y se ausentó para ir al servicio. Muchos son los que creen que lo hizo para parar el ritmo del partido, ya que Nadal acababa de ganarle por 3-6.

Tras esa breve ausencia, Kyrgios empezó a jugar mucho mejor y ganó puntos bonitos e incluso empleó una técnica que muchos califican de picaresca... El australiano decidió hacer un saque de cuchara para sorprender a Nadal.

ok *NOW* this match has had everything... @AbiertoTelcel @NickKyrgios

👀 pic.twitter.com/VpQKXduX0V