Shakira y Piqué, la pareja talismán del tenis español

Gerard Piqué se ha mostrado muy involucrado durante toda la Copa Davis celebrada en la Caja Mágica de Madrid. Algo por lo que el central del Barcelona ha recibido numerosas críticas. Muchos son los que cuestionan el compromiso del culé con el Barça.

Lo cierto es que fue el propio Piqué quien aseguró que "estar centrado en el equipo y llevar la organización de la Copa Davis" eran "actividades compatibles". El capitán azulgrana reconoció estar convencido de que el día que falle le van a dar "muchos palos", aunque también aseguró que es algo que no le preocupa porque se ha vuelto "insensible".

"Hay gente que pueda pensar que no es lo mejor, pero yo sé qué es lo mejor, lo que me puede afectar y lo que no. Sé que puedo hacer las dos cosas porque no son incompatibles, ni mucho menos", afirmaba el futbolista, que ha completado un fin de semana redondo tras la victoria del Barça ante el Leganés en Butarque y el triunfo de España en 'su' Copa Davis.

Por su parte, Shakira fue la encargada de dinamizar la previa de la gran final de la Davis, y lo hizo a lo grande. La cantante colombiana puso en pie a la Caja Mágica antes de la disputa del primer partido de la final entre Roberto Bautista y Félix Auger Aliassime que terminó con victoria del español.

La pareja se ha dejado ver en las gradas de la Caja Mágica para presenciar la victoria del combinado nacional tras la actuación de la cantante colombiana. Parece que las intervenciones de ambos le han dado buena suerte al combinado español de la Copa Davis, que se ha alzado con la sexta Ensaladera de la historia de nuestro país.