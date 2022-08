Serena Williams atrasa su adiós en el US Open: "No me veo sin ser parte del mundo del tenis"

Serena Williams ha debutado con victoria en el que será con toda probabilidad el último Abierto de Estados Unidos de su carrera. La estadounidense asegura que seguirá vinculada al tenis incluso después de su retirada, a la que sigue sin dar una fecha explícita: "Amo este deporte y creo que me dio mucho. Me dio una plataforma que nunca pensé que podía tener. No me veo sin ser parte del mundo del tenis. No sé en qué forma seguiré vinculada al tenis. No sé cómo lo haré, pero creo que hemos hecho un camino demasiado largo junto como para salir definitivamente", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a su partido.

Serena, de 40 años y ganadora de 23 Grand Slam, debutó con triunfo por 6-3 y 6-3 ante la montenegrina Danka Kovinic. La estadounidense anunció recientemente que está preparada para dejar el tenis y, aunque sin decirlo de forma explícita, sugirió que será después de este US Open. "Prefiero la palabra 'evolucionar' porque creo que estoy en un momento de mi vida en el que no me estoy necesariamente retirado, estoy evolucionando", señaló.

"Ahora me siento distinta (...) A medida de que juego torneos, me siento cada vez más que puedo estar fuera del tenis. Es una sensación dura. Pero es el momento de evolucionar. Creo que es importante porque existen muchas cosas que quiero hacer", agregó.

Despedida 'interruptus'

Serena ha tenido una recibida especial en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, con pancartas y carteles con mensajes como 'Gracias, Serena', 'La más grande de todos los tiempos', 'Reina de la pista' o 'Bienvenidos al show Williams'.

La estadounidense expresó su profundo agradecimiento por la recibida, aunque reconoció que todavía no se ha fijado mucho en lo que deja como legado. "No me he fijado mucho en el impacto que he tenido. Lo entiendo, pero no he meditado o pensado en ello. Pronto tendré mucho tiempo para hacerlo. Estoy muy agradecida por las muestras de aprecio. Las nota, pero no me fijo demasiado en eso. Sigo aquí de momento y estoy disfrutando", apuntó.

Entre los espectadores estaban famosos como el expresidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001), el cineasta Spike Lee, el boxeador Mike Tyson o la exesquiadora Lindsey Vonn, pero también la hija de Serena, Olympia, que cumplirá cinco años esta semana. El peinado de la niña fue un guiño al que llevaba Serena en su primera victoria neoyorquina, en 1999.

Volverá a la Arthur Ashe el miércoles y le tocará un partido de alta exigencia, ante la estonia Anett Kontaveit, número 2 del mundo, que necesitó poco más de una hora para arrollar a la rumana Jacqueline Cristian.