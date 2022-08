Serena Williams anuncia que prepara su retirada: "Me estoy alejando del tenis"

Serena Williams deja el tenis. La mejor tenista de los últimos tiempos ha compartido en un artículo publicado en la revista 'Vogue' su intención de dejar el deporte para enfocar su vida "hacia otras cosas más importantes".

En la columna publicada en la revista, Williams no menciona la palabra retirada y confiesa que lo le gusta la palabra "jubilación". Sin embargo, el texto gira sobre esta idea: Serena Williams ultima los detalles de su retirada.

Asegura la tenista estadounidense que piensa más en este proceso como una "transición" y, más específicamente, como una "evolución". "Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí", escribe la tenista.

Hasta el momento, Serena Williams nunca había compartido sus pensamientos sobre el posible final de su carrera. De hecho, tras su maternidad y una lesión en los últimos tiempos la veterana jugadora, de 40 años, había regresado a las pistas aunque con discretos resultados.

¿US Open, último torneo?

Sin embargo, a pesar de compartir su planes, el cuándo y el cómo se producirá esa retirada todavía sigue siendo una incógnita. Los medios estadounidenses apuntan a que el último torneo de Serena Williams será el US Open, el último Grand Slam de la temporada y torneo que ha conquistado en 6 ocasiones.

En la columna, la tenista comparte que se le forma un nudo en la garganta a la hora de decir en voz alta que el momento del final de su carrera está cerca. Y añade: "No hay felicidad en este tema para mí".

Williams se reconoce a sí misma como una persona perfeccionista y afirma que ha construido su carrera gracias a canalizar "la ira y la negatividad convirtiéndola en algo bueno". El final tenístico de Serena Williams se acerca y lo hará previsiblemente sin superar los 24 Grand Slam conseguidos por Margaret Court, algo que también explica en su texto: "No quiero ese récord, no estoy pensando en ella. Si estoy en una final de Grand Slam, entonces sí, estoy pensando en ese récord. Tal vez lo pensé demasiado, y eso no ayudó".