Roger Federer: "Nunca olvidaré lo que Nadal hizo por mí"

Roger Federer puso punto y final a su increíble carrera jugando un emotivo partido de dobles en la Laver Cup el pasado viernes. Fue su último partido como profesional y el suizo ha agradecido a Nadal que realizara el esfuerzo de estar en Londres.

"Llamé a Nadal después del US Open y esperé a que terminase su participación en el torneo para comentarle mi retirada y quería decírselo antes de que empezase a hacer planes sin la Laver Cup. Le dije por teléfono que posiblemente estuviera al 50% o en un 60-40 de jugar en dobles y le dije: 'Mira, te mantendré informado. Tú me dices cómo te van las cosas por casa y volvemos a hablar'. Pero rápidamente todo quedó claro por teléfono y Rafa me dijo: 'Haré todo lo posible para estar allí contigo'. Y eso fue algo increíble para mí. Eso mostró de nuevo cuánto significamos el uno para el otro y el respeto que nos tenemos", explicó Federer en una entrevista a New York Times.

"Hemos mostrado que podemos coexistir en una dura rivalidad, llegar a la cima y mostrar que es solo tenis"

Federer habló sobre su rivalidad con Nadal y la amistad que han forjado entre los dos.

"Creo que ha sido una historia preciosa e increíble para nosotros, para el deporte y para el tenis, en la que hemos mostrado que podemos coexistir en una dura rivalidad, llegar a la cima y mostrar que es solo tenis. Es duro y brutal a veces, pero es justo. Y puedes estar al otro lado y ver una fantástica y amistosa rivalidad. Todo terminó mejor de lo que jamás habría imaginado. Fue un esfuerzo increíble de Rafa y nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres", reconoció Federer.

El ya extenista suizo habló sobre lo vivido en el O2 Arena y la emoción que le invadió tras el partido con Rafa Nadal.

"El viernes todos, Andy, Novak y Rafa y los demás vieron sus carreras pasar antes sus ojos, sabiendo que de alguna manera estamos viviendo un tiempo prestado. A medida que envejeces comienzas a saber lo que realmente aprecias en la vida pero también en el deporte. Estaba pasando por mi mente lo feliz que era de experimentar ese momento. El foco estaba en la cantante, y casi olvidas que te están tomando fotos. En aquel momento sentía una emoción que no podía explicar. Es como hablar con tus hijos y decir 'estoy llorando, pero no estoy triste, sino feliz'. Era difícil no llorar en algún momento", admitió Federer.

"Cada vez tenía menos oportunidades de volver y lo acabé aceptando"

El ganador de 20 grand slam también habló sobre la decisión de retirarse y las lesiones que le han acompañado en los últimos años.

"Al final, es la edad. Tras mi última operación supe que probablemente tardaría un año en recuperarme. Me vi jugando de nuevo para tener la seguridad de hacerlo todo bien. Si decides que te retiras, no haces la rehabilitación correctamente. Pero cada día que pasaba el tiempo veía que cada vez tenía menos oportunidades de volver y lo acabé aceptando", se sinceró Federer.

Por último, el extenista suizo reconoció que le gustaría jugar alguna exhibición más para poder despedirse de los aficionados que no pudieron acudir a la Laver Cup.

"Creo que sería hermoso de alguna manera tener un partido de despedida, para agradecer a los aficionados, porque además mucha gente se quedó sin entradas para la Laver Cup. Me gustaría jugar varias exhibiciones de despedida, o llevar el tenis a nuevos lugares, pero no estoy seguro de si podría o debería hacerlo ahora", concluyó Federer.