Rafa Nadal: "Cuando Federer se va, una parte de mi vida también lo hace"

No se si lo recuerdan pero al escribir estas líneas me han venido a la cabeza dos momentos, uno real y otro ficticio. ¿El primero? el discurso de Michael Jordan en el funeral de Kobe Bryant: "Cuando Kobe murió, un pedazo de mí murió también", ¿el otro? una escena de Rocky IV en la que Tony Duke, mítico entrenador de Apollo, se confiesa a Rocky antes de que este se enfrente al temible Ivan Drago: "Cuando Apollo murió, parte de mi murió".

Puede que sea un poco exagerado, Federer, afortunadamente, solo ha dejado el tenis, pero para muchos es algo más que eso. Después del último partido profesional del suizo y una más que emotiva despedida a la leyenda del tenis, Rafa Nadal pasó por rueda de prensa para explicar, si se puede hacer con palabras, lo que ha vivido en las últimas horas.

"Ha sido un honor, a veces es bueno llorar, necesitas soltar las emociones"

"Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte, soy una persona bastante sensible. No me preocupa tampoco llorar, es bueno a veces. Necesitas soltar estas emociones. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también", explicó el balear.

"Estoy contento de que se haya despedido en pista"

El ganador de 22 Grand Slams mostró su alegría al ver a su amigo despedirse en pista: "Estoy muy feliz de que Roger haya podido despedirse en la pista. Es algo que se merecía sin ninguna duda. Se va alguien que ha sido y es un icono, de los iconos más importantes de la historia del deporte en general", detalló.

Unas semanas complicadas para Nadal

El balear reconoció que estas últimas semanas han sido complicadas para él a nivel personal, desde la lesión en Wimbledon que le apartó de las semifinales y de los torneos posteriores hasta la retirada de Federer pasando por el que seguramente sea el momento más importante de su vida: el nacimiento de su primer hijo.

"Han sido semanas difíciles, pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general. Situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. He tenido que lidiar con una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional. Por suerte todo está bien, mucho más tranquilos y en ese sentido he podido venir aquí que para mí era importante", aseguró Nadal.

¿Cómo quiere Rafa que sea su despedida?

Nadal aseguró que no está bien, por lo que en rueda de prensa informó que no iba a disputar más partidos en la presente edición de la Laver Cup: "No voy a jugar. Si me voy o no... Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que tengo que hacer".

"Han sido semanas muy difíciles a nivel personal"

Los periodistas aprovecharon para preguntarle sobre como le gustaría que fuera su retirada, que esperemos que llegue más tarde que pronto.

"No lo sé, no estoy en ese momento aún. Estuve cerca de ese momento este año en Roland Garros, no os voy a engañar. Desde ese momento todo ha sido un cúmulo de desgracias importantes, sumados a todas estas cosas personales. Pero no estoy en ese momento ni quiero pensar en ese momento. A día de hoy lo que quiero es recuperar la normalidad, que el tema personal todo siga bien, que es la prioridad máxima y después organizar mi vida de la manera adecuada", sentenció el español.