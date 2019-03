Roger Federer anuncia que no jugará en Roland Garros

El tenista suizo Roger Federer ha anunciado que no disputará Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, al no encontrarse "al cien por cien" físicamente y pensando en no tomar "riesgos innecesarios".

"Lamento tener que anunciar que he tomado la decisión de no jugar este año en el Abierto de Francia. He estado haciendo un progreso constante con mi estado físico general, pero todavía no estoy al cien por cien y siento que podría estar tomando riesgos innecesarios disputando este torneo antes de estar realmente listo", anunció Federer en su web oficial.

El suizo, ganador del 'grande' francés en 2009, reconoció que "no ha sido una decisión fácil". "La he tomado para asegurarme de que puedo disputar el resto de la temporada y ayudarme a alargar el resto de mi carrera", explicó.

En cualquier caso, quiso aclarar que sigue estando "tan motivado como siempre" para seguir con su carrera. "Mi plan es recuperar la mejor condición física antes de volver para disputar la temporada de hierba. Lo siento por mis aficionados en París, estoy deseando volver a Roland Garros en 2017", se despidió.