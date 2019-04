Rafa Nadal, tras caer ante Thiem: "Soy capaz de aspirar a todo y sobre todo en esta superficie"

"He perdido contra un rival de máximo nivel en esta superficie. He estado competitivo hasta el final y creo que me ha faltado jugar más partidos así para tener hoy una opción clara de victoria. He sentado una base importante para poder aspirar a lo que viene", afirmó.

Nadal se alegró por haber sentido de nuevo la sensación que le ha hecho ganar tanto en tierra y sostuvo que el encuentro contra Thiem, un rival al que felicitó "por su partido", fue el mejor que ha disputado esta temporada en esta superficie.

"Mi perspectiva de lo que me viene es completamente distinta de hace cinco o seis días y para mí eso es más importante que ganar. Lo más importante es sentir esta energía y estas ganas de competir", insistió.

El once veces campeón del Godó reconoció que ahora está mucho más cerca del nivel al que aspira, después de haber pasado por "un momento emocional complicado" tras Indian Wells, propiciado "sobre todo por las lesiones".

"La semana pasada todavía no estaba recuperado pese a ganar partidos. A principios de esta semana, aquí, tampoco, pero reflexioné, me enfoqué y he cambiado radicalmente", relató.

Elogios a Thiem

Nadal elogió a su verdugo en Barcelona y no descartó que Thiem pueda alzarse algún día como el número uno del ránking ATP, pero dijo que la calidad de su rival ni aliviaba ni aumentaba los efectos de su derrota.

"Cuando eres más jovencito, sí que te preocupa más con quién pierdes. A estas alturas sé lo que soy, y sé que, si estoy a mi máximo nivel, soy capaz de aspirar a todo y sobre todo en esta superficie", valoró.

Rafael Nadal cada vez se ve más cerca de su nivel y señaló que esta semana le va a ayudar "a llegar bien preparado a las semanas finales de la temporada de tierra, que sería el gran objetivo".