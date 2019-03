Rafa Nadal: "Sé lo que tuve que hacer para estudiar y jugar al tenis al máximo nivel y lo complicado que fue"

Rafa Nadal, que ha participado en Madrid en un acto conjunto de su academia de jóvenes talentos y Telefónica Open Future, ha explicando que se encuentra "bien" y que ya está "entrenando" con normalidad de cara a la próxima temporada, en la que volverá a competir por primera vez desde el pasado mes de octubre.

"Estoy entrenando y estoy bien. Eso es todo", se limitó a comentar Nadal ante la prensa, ante la que no quiso responder preguntas de cariz deportivo. "Por mí no hay problema, pero si empiezo a hablar de eso al final no hablamos de otra cosa", explicó.

Un nuevo proyecto

El balear acudió a la sede de la Fundación Telefónica en la Gran Vía madrileña para apadrinar la unión entre la Rafa Nadal Academy y Telefónica Open Future, que han presentado en la primera convocatoria internacional enfocada a encontrar 'startups' que desarrollen soluciones tecnológica aplicables a la academia.

El número nueve del ranking mundial ATP argumentó que en su academia, situada en Mallorca, entienden "lo que necesitan los jóvenes no solo nivel tenístico, también humano".

Sacrificios desde pequeño

"Desde joven sé lo que tuve qué hacer para seguir estudiando y jugando tenis al máximo nivel y sé lo complicado que fue para mí. En la academia siempre hemos tenido muy claro que la educación es una parte vital. Nosotros intentamos que los chicos sean felices. Mucha gente piensa que ser deportista profesional necesita muchos sacrificios y yo no lo veo así, hay tiempo para todo", reflexionó.

Por su parte, la director global de Telefónica Open Future, Ana Segurado, resaltó la importancia de "impregnar el ecosistema emprendedor con los valores de Rafa Nadal". "Estamos seguros de que su conocimiento como deportistas de élite va a resultar fundamental para detectar aquellos proyectos digitales que puedan servir para ayudar a transformar el mundo del deporte", confió.