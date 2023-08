Rafa Nadal prepara a Sebastián Yatra para jugar con Alcaraz en el US Open

Carlos Alcaraz invitó a Sebastián Yatra a través de una videollamada a participar en un partido de exhibición que tendrá lugar durante la Fan Week del US Open. El artista colombiano, que reconoció no ser buen jugador de tenis, no dudó en llamar a Rafa Nadal, que al momento se prestó a ayudarle con su preparación para semejante reto.

Yatra se desplazó hasta Mallorca para prepararse en la Rafa Nadal Academy. Durante su paso por Manacor, Yatra se preparó física y técnicamente con Tomás Prieto, Head Coach de adultos en la academia, antes de ponerse a las órdenes sobre la pista del mismísimo Rafa Nadal, de quien recibió varios consejos para mejorar su juego.

Yatra aprovechó también para visitar las instalaciones deportivas, comer en el restaurante Roland Garros y visitar el Rafa Nadal Museum acompañado por Maribel Nadal, responsable de Marketing de la Academia y hermana del tenista balear. De hecho, el colombiano también se atrevió a jugar un partido de pádel con ella.

Tras su parada para entrenar en Mallorca, Sebastián Yatra se desplazará hasta Nueva York a finales de agosto para participar tanto en los conciertos como en los partidos de exhibición previos al US Open.

Alcaraz defiende el número 1

Carlos Alcarazirá a Nueva York a defender su título del US Open del año pasado y el número 1 del ranking ATP. Aunque el murciano está preparando la gira de pista rápida en Toronto y Cincinnati, aún tiene tiempo para entretenerse... como demuestraba su divertida videollamada al cantante.

El tenista de El Palmar llamó a su amigo para pedirle que se acerque la Nueva York para que dé un concierto en la 'Fan Week' que organiza el último Grand Slam de la temporada: "Te llamo a ver si quieres venirte a cantarte algo".

Pero la propuesta de Alcaraz no acababa aquí, sino que ofreció al colombiano jugar un partido en las pistas de Flushing Meadows. El artista aceptó las dos invitaciones y estará en la 'Fan Week' que organiza el torneo estadounidense en Nueva York.

Sin embargo, Yatra tenía una contrapropuesta para su amigo tenista: "Tú cantas conmigo. Pero vos cantas conmigo, por lo menos el nananá", la pegadiza parte del estribillo de su éxito 'Vagabundo'. "Me lo pienso... vale, acepto", le respondió sin dudar el español. En unas semanas les veremos sobre la pista... ¡y sobre el escenario!