Rafa Nadal se 'olvida' del tenis: "He vuelto a jugar al fútbol"

Rafa Nadal, que se retiró el pasado noviembre, ha reconocido este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE) de Madrid que no ha vuelto a coger una raqueta desde su retirada. "La vida me va bien. Estoy bien. Adaptándome a una nueva etapa. No me dejan aburrirme. Estoy haciendo cosas, que es lo que hay que hacer. En la vida hay que tener objetivos porque si no te acaba aburriendo. Me gusta tener cosas que hacer y es una época de organizar esta etapa. Hace tres meses que paré de jugar pero de momento estoy bien adaptado", ha dicho el extenista mientras compartía escenario con Alejandro Blanco.

"Se necesita un tiempo de desconexión, pero volveré a cogerla (la raqueta) seguro"

Hace menos deporte del que quisiera... y no ha vuelto a jugar al tenis: "He vuelto a jugar al fútbol algún día después de quince años y ya es una alegría. No he vuelto a coger una raqueta. Hay que darle su tiempo. Cuando paré de jugar estuve mal del pie un tiempo y eso me hizo que la dejara. Pero la volveré a coger. Se necesita un tiempo de desconexión, pero volveré a cogerla seguro".

Se mostró agradecido por el acto organizado para homenajearle: "Estoy con un punto importante de timidez. Este tipo de cosas... Cómodo no estoy pero agradecido absolutamente, infinitamente. A Alejandro, sin duda. Haber querido hacer este acto con deportistas y recibirme en la casa del deportes es una gran satisfacción. He tenido una carrera larga pero nunca he sido de este tipo de actos pero cuando lo hace la casa del deporte, con los medios que son indispensables para esto, estoy muy agradecido por el cariño que me dais y que me han dado siempre".

Su experiencia en la Villa Olímpica

Nadal, que fue abanderado olímpico en los Juegos de Río y cuenta en su haber con cuatro participaciones olímpicas, también recordó la experiencia de compartir la Villa con otros deportistas: "Claro que en la villa me agobiaban un poco, pero si me ocurre es porque soy un superafortundado de la vida. Torneos jugamos cada semana y estamos en hoteles buenos. Por estar diez días en una villa olímpica no nos vamos a morir. Es lo que tiene de diferente. Es una vivencia y experiencia única y te das cuenta de lo que es el mundo del deporte en su esencia. Vivimos muchas veces en una burbuja y en los Juegos se ve la realidad y viene bien", dijo Nadal.

Pidió fotos a Phelps y Lebron James

El balear también reconoció haber pedido muchas veces fotos a otros deportistas: "Claro que sí. He pedido fotos a muchos... a Michael Phelps a Lebron James... a muchos más", subrayó Rafa.

También ha asegurado que su vida seguirá unida al deporte, aunque aún no sabe en qué medida ni situación: "Soy un gran aficionado del deporte. Soy y sigo siendo antes de deportista un seguidor del deportes. Mi vida será ligada al deporte porque es fundamental en mi vida. En qué, no lo sé todavía. Acabo de terminar. Viene otra vida después del deporte y encontrar las motivaciones personales en el día a día. Hay cosas que vienen de fábrica, compromisos que quiero cumplir y ver luego lo que me motiva Pero haremos algo, seguro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com