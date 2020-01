Rafa Nadal y Nick Kyrgios se verán las caras en octavos del Open de Australia

Le ha costado sudor y sangre a Kyrgios ganarse el pase a octavos de final en el Open de Australia. En un partido agónico, que se ha prolongado hasta las 4 horas y media de juego, el tenista australiano lograba llevarse finalmente el encuentro que disputaba contra Karen Kachánov por 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-6.

Comenzaba bien el encuentro para Nick Kyrgios, que lograba llevarse la primera manga con un contundente 6-2. Sin embargo, no todo el encuentro iba a ser tan plácido como ese primer set. Ya en el segundo se veía en apuros contra un Jachánov que le obligaba a ir al primer tie break de los 4 que habría en el partido.

El primero de los tie break acabaría llevándoselo el tenista australiano. Sin embargo, los dos siguientes serían para Jachánov, que lograba remontar un partido que tenía cuesta arriba. Finalmente, todo se decidiría en un último set que serviría para dar el pase a los octavos de final del Open de Australia. Y, de nuevo, esta última manga resultó de lo más ajustada, tanto que finalizó con un último tie break que Kyrgios se llevaría por 10-8.

Ahora, Kyrgios tendrá que enfrentarse al número 1 del mundo, Rafael Nadal. El tenista español, que ha logrado una victoria contundente frente a Carreño, habló del australiano después de que este le imitase en el partido que disputó contra Simon. "No le conozco personalmente, pero no me gusta cuando hace algunas cosas", manifestó el manacorí, que ahora tendrá que vencerle si quiere continuar en su camino hacia la victoria del Open de Australia 2020.