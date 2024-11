Alcaraz pasa página y ya se vuelca con la Copa Davis: "Quiero que Nadal se retire con un título"

El calendario manda, y por eso a Carlos Alcaraz no le ha quedado otro remedio que cambiar el chip en cuestión de minutos tras caer eliminado de las ATP Finals 2024 al perder este viernes ante Alexander Zverev (6-7 y 4-6) en el último partido de la fase de grupos.

No hay tiempo para lamentos

Con el adiós a la Copa de Maestros -no ha superado las semifinales en ninguna de sus dos participaciones- llegan ya las finales de la Copa Davis, un torneo siempre especial, pero que este año cuenta con el mayor aliciente para cualquier jugador y aficionado español: será el último torneo profesional en la carrera de Rafa Nadal, el mejor tenista y deportista en la historia de este país.

Alcaraz: "Quiero que Nadal se retire con un título"

Por eso, Carlos Alcaraz, que ya sabe lo que es compartir pista con la leyenda balear en los Juegos Olímpicos de París, ha dejado claro que quiere ganar una nueva ensaladera para España para que su ídolo pueda colgar la raqueta a lo grande: "Creo que es más importante para Rafa, por ser su último torneo. Quiero que se retire con un título. Va a ser muy, muy emotivo y un torneo muy especial para mí", dijo el tenista de 21 años.

"Me apetece vivir esta semana de la manera que sea, con la ilusión de cerrar una etapa bonita y larga de mi vida. Y si no me veo listo y con opciones de ganar el individual voy a ser el primero que no va a querer jugar... Quiero que tengamos opciones de ganar el título, ya sea jugando o animando", comentó por su parte Rafa, ganador de hasta cinco Copa Davis.

Primeras finales para Carlitos

La edición de este año, del 19 al 24 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga, además será el 'estreno' de Carlitos en unas finales de la Copa Davis: "Es un torneo que realmente quiero ganar algún día. Cuando era niño, soñaba con ganar la Copa Davis para España. Este año tenemos una oportunidad muy especial de ganarla", explicó.

Hará su debut el próximo martes ante Griekspoor

El actual número 3 del mundo terminará la temporada 2024 en la Davis después de conquistar Roland Garros y Wimbledon como sus grandes éxitos. "Echo de menos mi casa. Quiero pasar tiempo con mis seres queridos", apuntilló también el de El Palmar en la rueda de prensa en Turín. En principio debutará este próximo martes 19 de noviembre ante Griekspoor, número 1 de Países Bajos. David Ferrer tendrá que decantarse entre Bautista y Nadal para el segundo duelo de individuales.

La buena noticia para Charlie es que ya parece haberse recuperado al 100% de un catarro que puso en peligro su participación en lo que le restaba de ATP Finals, perdió ante Ruud en su debut cuando la enfermedad estaba en su punto 'álgido', pero esta cedió y pudo ganar a Rublev, aunque hoy ante una versión sublime de Zverev, no pudo llevarse la victoria.

