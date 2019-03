Rafa Nadal: "Creo que el Masters podría disputarse en una superficie distinta"

Rafael Nadal ha afirmado que el Masters de Londres, torneo que reúne desde este próximo domingo a las mejores ocho raquetas del mundo, debería cambiar "de vez en cuando la superficie" para "beneficiar a todos los tenistas".

"Llevo once años clasificándome para este torneo y siempre he jugado en pista cubierta y en superficie dura. Creo que también se podría disputar en una superficie distinta. Sin embargo, acepto que sea así y trabajo, como he hecho toda mi vida, por sacar siempre el mejor resultado", afirmó Nadal.

Contento por su forma de jugar

"Pero si nos basamos en la filosofía del Masters vemos que lo disputan los ocho mejores tenistas del mundo tras una temporada en la que se juega sobre hierba, tierra batida, pista dura e indoor. Jugar en solo una superficie beneficia solo a algunos", sostuvo.

Después de quedarse a las puertas de la gloria en 2010 y 2013, el número cinco en el ránking mundial buscará este año a orillas del río Támesis su primer ATP World Tour Finals. "Estoy contento por la forma en la que estoy jugando últimamente y por como estoy acabando la temporada. Siempre pensé que podía clasificar y estoy feliz de estar de nuevo en Londres. Es positivo participar como número cinco del mundo", declaró.

Momentos "buenos y malos"

"Ha habido momentos buenos y malos en el curso. He trabajado para encontrar el nivel, con motivación para superar los malos momentos, o por estrés, mal tenis o lesiones. La solución está siempre en el trabajo", agregó. "Tengo la ilusión y confianza de que lo más complicado se ha superado ya. Ahora es tema de trabajar y mejorar las cosas para ser, valga la redundancia, mejores de lo que somos hoy.

Últimamente he podido competir con jugadores de máximo nivel y eso considero que es un gran avance", destacó el español. El presidente de la ATP, Chris Kermode, anunció el jueves en el City Hall de la capital británica que Londres seguirá siendo la sede de la Copa de Maestros al menos hasta el año 2018.

"El deporte es muy simple"

"Me parece fantástico que siga aquí. El O2 es uno de los estadios más bonitos del circuito y tenemos un ambiente increíble. Siempre está lleno, y eso es lo que necesita un Masters. Lo lógico es jugar en lugares donde se aprecie el deporte", recalcó Nadal. Cuestionado sobre la falta de debutantes en el Masters, el jugador dijo que "o los jugadores que están aquí son muy buenos o la nueva generación necesita más tiempo".

"El deporte es muy simple. O los tenistas que están aquí son muy buenos o la nueva generación necesita más tiempo. Ninguno de los jóvenes se ha clasificado y eso significa que no jugaron muy bien durante la temporada", subrayó.