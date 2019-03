Rafa Nadal cae eliminado en su debut en Australia ante Verdasco

Fernando Verdasco ha protagonizado la primera gran sorpresa del Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, al eliminar a Rafa Nadal en cinco sets (6-7, 6-4, 6-3, 6-7, 2-6). El balear llegó a colocarse con ventaja de dos sets a uno tras remontar la périda del set inicial ante Verdasco.

Pero el tenista madrileño no se vino abajo y se anotó el cuarto y quinto set para romper todos los pronósticos y firmar una de las victorias más importantes de su carrera.

Verdasco se cobra la venganza siete años después

El duelo que terminó con el adiós de Nadal en Australia duró cuatro horas y 40 minutos. No llegó a las cinco y 14 minutos que tuvo la batalla del 2009, en semifinales. El año que el balear, después, obtuvo su único título hasta ahora en el Melbourne Park después de superar uno de los mejores encuentros que se recuerdan.

Verdasco, que jamás olvidó aquella derrota del 2009, en uno de sus mejores momentos de su carrera, se tomó cumplida ventaja siete años después. La agresividad que mostró en los momentos claves del partido y el físico, superior en el tramo final, llevó el éxito al madrileño, que en el quinto y definitivo set remontó un 2-0 en contra para sumar seis juegos seguidos y cerrar el partido.

"Empecé a servir mejor en el cuarto set. Los tiros de Rafa, entonces, fueron más cortos y me aproveché. Estoy muy feliz", dijo Verdasco tras terminar el partido. "Han sido 35 minutos menos que en el 2009. No me gusta romper récords", bromeó el madrileño. "Remontar dos sets a Rafa aquí es increíble", añadió.

Verdasco encontró su revancha siete años después. En el vigésimo séptimo enfrentamiento entre ambos. Es la tercera victoria de Verdasco sobre su compatriota, que había ganado el más reciente, el pasado año en Hamburgo, aunque había cedido los dos anteriores, también en el 2015, en el Masters 1000 de Miami y en el de Madrid, en el 2012.

Nadal estuvo a tono durante la primera parte del duelo. No decayó a pesar de que Verdasco fue más fuerte en el primer set, que se apuntó gracias al desempate. El balear, más agresivo y con menos dudas en el saque, dio la vuelta a la situación y ganó las dos siguientes mangas. A partir de ahí el encuentro entró en momentos determinantes.

Rafa Nadal, contracorriente en el cuarto (4-2), revertió la situación para evitar llegar al quinto set. Se situó con 6-5 pero Verdasco eludió la derrota. Ganó el juego, lo llevó al 'tie break' y alargó la batalla a la quinta y definitiva manga.

Nadal irrumpió en el set final con 2-0. Una rotura y el saque. Entonces emergió Verdasco. Más agresivo descubrió la fragilidad en ese momento del balear, que perdió consistencia. Fue una caída progresiva del campeón del 2009, que perdió un juego tras otro incapaz de reflotar. Verdasco logró el triunfo y jugará en segunda ronda contra el israelí Dudi Sela, que superó al alemán Benjamin Becker por 6-1, 6-3, 2-6 y 6-2.