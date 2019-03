Rafa Nadal anuncia que tampoco jugará en Queen's por su lesión de muñeca

El tenista español Rafael Nadal se ha dado de baja del torneo londinense de Queen's, antesala de Wimbledon, debido a la lesión en la muñeca que ya le obligó a retirarse la semana pasada de Roland Garros, informó hoy la federación inglesa de tenis (LTA, en inglés).

"Me siento muy triste porque mi lesión en la muñeca significa que no puedo jugar en el Queen's Club este año", dijo Nadal en un comunicado de la LTA. "Es un torneo y un club al que adoro, me encanta jugar ante el público británico y estaba esperando intentar ganar el título por segunda vez", afirmó el español, que ganó el torneo en 2008.

Menos de un mes para Wimbledon

A menos de un mes para el inicio de Wimbledon, el 27 de junio, Nadal señaló que espera que "todo el mundo tenga una fantástica semana (en Queen's)", y confesó que está deseando "volver en años futuros".

Stephen Farrow, director del torneo, que se disputa entre el 13 y el 19 de junio, destacó por su parte que es "una verdadera lástima para Rafa y para todos los que aman verle jugar, que tenga esta lesión" y le deseó una "pronta recuperación". "Estaba en gran forma y sabemos que estaba deseando jugar sobre hierba", pero "su salud debe ser lo primero", comentó Farrow.