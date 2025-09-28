Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona - Real Sociedad: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Los de Flick apuntan al liderato tras el batacazo blanco en el derbi. Una victoria ante la Real le auparía a la primera posición. Consulta la hora, las alineaciones y dónde ver el Barcelona - Real Sociedad de LaLiga.

Raphinha y Oyarzabal

Raphinha y OyarzabalGetty/Antena 3

El equipo de Flick busca los tres puntos este domingo ante la Real Sociedad para aprovechar el batacazo y la derrota del Real Madrid (5-2) ante el Atleti en el primer derbi madrileño de la temporada. Los de Xabi Alonso se vinieron completamente abajo en la segunda parte y recibieron una goleada que puede dejarles sin liderato si el Barça se impone al conjunto vasco.

Los catalanes solo se han dejado puntos ante el Rayo en Vallecas y este domingo reciben a una Real Sociedad que ha tardado seis jornadas en conseguir la primera victoria del curso, ante el Mallorca en Anoeta y por un solo gol de ventaja (jornada 6). Los de San Sebastián no tienen buenos recuerdos de Barcelona y es que pese a que ganaron en 2023 (1-2), después de 1991 esa es la única victoria ante el Barça fuera de casa. Desde entonces, 32 victorias culés y un empate. Dato terrible.

Bajas para el partido de hoy

En cuanto al equipo local, este tiene seis bajas importantes: Ter Stegen, Raphinha, Fermín, Gavi, Balde y Joan García; mientras que en el equipo realista no estarán Elustondo, Herrera, Rupérez, Oskarsson y Jon Martín.

Alineaciones

Estas son las posibles alineaciones de Barça y Real Sociedad para el partido de hoy:

  • Barcelona: Szczesny; García, Araújo, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri, Olmo, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres.
  • Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caletá, Zubeldia, Gómez; Méndez, Gorrotxategui, Soler; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

Horario y dónde ver el Barça-Real Sociedad

El Barcelona - Real Sociedad de la jornada 7 se disputará este domingo 28 de septiembre a las 18:30h y el partido podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con el minuto a minuto, la previa, los onces, el resultado y la última hora del partido.

